Kettcar kündigen neues Album an, kommen auf Tour

Kettcar sind zurück: Nach den anstehenden zwei Konzerten mit Thees Uhlmann und dem Auftritt auf dem Fest van Cleef nächsten Monat, kommen die Hamburger 2018 auf große Tour quer durch Deutschland und Umgebung - mit neuer Musik im Gepäck.

Die große Ankündigung kommt nicht aus dem Nichts: Schon im April hatte das Grand Hotel van Cleef bekannt gegeben, dass Kettcar auf dem Fest van Cleef 2017 auftreten würden. Bevor das Event im Rahmen des 15-jährigen Bestehens des Hamburger Indie-Labels am 18. August steigt, spielt die Band um Marcus Wiebusch an den vorherigen beiden Tagen auch zwei Warm-up-Konzerte mit Thees Uhlmann in Karlsruhe und Stuttgart.

Nun kündigten Band und Label weitere große Pläne an: Im Januar und Februar 2018 gehen Kettcar auf ausgedehnte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, unter anderem tritt die Band dabei an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Hamburg auf. Tickets für die Konzerte gibt es ab Montag, den 31. Juli ab 10 Uhr im Shop von Grand Hotel van Cleef. Dann wollen Kettcar auch ein neues Album dabei haben, die erste Single daraus soll schon im August erscheinen. Ein Erscheinungstermin für die kommende Platte gibt es bislang nicht.

Das aktuelle Album von Kettcar, "Zwischen den Runden", war 2012 erschienen. Karten für das anstehende Fest van Cleef bekommt ihr bei Eventim.

Live: Kettcar + Thees Uhlmann

16.08. Karlsruhe - Substage | ausverkauft

17.08. Düsseldorf - Zakk | ausverkauft

Live: Kettcar

18.08. Hamburg - Fest van Cleef 2017

Live: Kettcar (2018)

18.01. Saarbrücken - Garage

19.01. München - Tonhalle

20.01. Wien - FM4 Geburtstagsfest

21.01. Graz - PPC

22.01. Schaffhausen - Kulturzentrum Kammgarn

23.01. Bern - Bierhübli

24.01. Erlangen - E-Werk

25.01. Stuttgart - Theaterhaus

26.01. Dortmund - FZW

27.01. Bremen - Schlachthof

28.01. Kiel - Max Music Hall

30.01. Magdeburg - Altes Theater

31.01. Dresden - Alter Schlachthof

01.02. Leipzig - Haus Auensee

02.02. Wiesbaden - Schlachthof

03.02. Köln - Palladium

06.02. Hamburg - Große Freiheit 36

07.02. Hamburg - Große Freiheit 36

08.02. Hannover - Capitol

09.02. Bielefeld - Ringlokschuppen

10.02. Berlin - Huxley's Neue Welt