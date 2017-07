Fat Wreck streamt Misfits-Cover von No Use For A Name

Die Punkband um den verstorbenen Sänger Tony Sly hatte im Laufe ihrer Karriere unzählige Cover aufgenommen. Nun erscheint eine Compilation mit Coverversionen von Songs der Pogues, den Misfits, Social Distortion und weiteren Bands.

"Rarities Vol. 1: The Covers" wird die Sammlung heißen, für deren Veröffentlichung sich das Label Fat Wreck durch viele Jahre Archivmaterial von No Use For A Name gewühlt hat. Entstanden ist ein Album mit 13 Tracks, aufgenommen zwischen 1996 und 2005 und zum Großteil bisher auf keinem der acht Studioalben enthalten. Mit einem Cover vom Misfits-Track "Hybrid Moments" schickt das Label der Compilation nun einen ersten Song als Stream voraus.

Unter den Songs finden sich die verschiedener Punkrock-Weggefährten und Vorbildern der Band, aber auch einige überraschende Titel, wie das Titelthema der amerikanischen Gruselserie "The Munsters" oder die Musical-Melodie "Don't Cry For Me Argentia".

Eine besondere Beziehung hatte die Band zu dem The Pogues-Klassiker "Fairytale Of New York", wie Langzeit-Schlagzeuger Rory Koff erklärt: "Der Song ist die Original-Version, die wir zusammen mit Meegan Lair, dem Sänger der Band Soda aufgenommen haben." Besondere Fans der Folk-Punk-Band seien vor allem Frontmann Tony Sly und der ehemalige Lead- und jetzige Foo Fighters-Gitarrist Chris Shifflet gewesen, ergänzte Koff: "Tony und Chris Shiflett sind wahnsinnige Pogues-Fans und haben darauf bestanden, dass wir den Song zur Würdigung dieser aufnehmen. Wir haben ihn überall auf der Welt gespielt und er wurde zu einem Lieblingssong der Fans, da wir immer verschiedene Gastsänger dabei hatten."

"Rarities Vol. 1: The Covers" wird am 11. August erscheinen. Fat Wreck deutete bei der Bekanntgabe des Release-Termins außerdem an, was bereits der Album-Titel vermuten lässt: es soll in der näheren Zukunft einen zweiten Teil geben. No Use For A Name hatten sich 2012 nach dem plötzlichen Tod ihres Frontmanns Sly aufgelöst. Die Compilation ist nach der Reissue des Best-Of-Albums "All The Best Songs" und einer Seven-Inch mit unveröffentlichten Demos die dritte Veröffentlichung nach der Auflösung der Band.

Stream: No Use For A Name - "Hybrid Moments" (Misfits-Cover)

Rarities Vol. 1: The Covers by No Use For A Name

Cover und Tracklist: No Use For A Name - "Rarities Vol. 1: The Covers"

01. "Turning Japanese" (The Vapors) 02. "Hybrid Moments" (Misfits)

03. "I've Heard" (Dag Nasty)

04. "Selwyn's Got A Problem"

05. "Enjoy The Silence" (Depeche Mode)

06. "Badfish" (Sublime) 07. "Dream Police" (Cheap Trick)

08. "Fairytale Of New York" (The Pogues)

09. "Making Our Dreams Come True" (Laverne & Shirley)

10. "1945" (Social-Distortion-Cover)

11. "Don't Cry For Me Argentina"

12. "The Munsters' Theme"

13. "Beth" (Kiss)