VISIONS empfiehlt: Julien Baker kommt im November nach Deutschland

Erst im Mai hatte Julien Baker bei einer Show in Münster ein neues Album für Oktober angekündigt. Im November kommt die Singer/Songwriterin erneut für drei Shows nach Deutschland - dann voraussichtlich mit der neuen Platte im Gepäck.

Mit ihrem 2015 erschienenem Debüt Sprained Ankle hat Julien Baker viele Singer/Songwriter-Fans für sich gewinnen können. Die Musikerin aus Memphis, Tennessee spielt darauf allein mit ihrer nur ganz vorsichtig angezerrten Telecaster-Gitarre Songs über gebrochene Herzen, ihren Glauben an Gott und auseinander driftende Freundschaften. In ihrer Musik baut sie ganz auf ihr reduziertes Gitarrenspiel, bei dem sie mit Loop-Effekten und viel Hall für atmosphärisch-folkige Klänge sorgt. Darüber singt sie mit meist leiser und zerbrechlicher Stimme, die sich in besonders emotionalen Momenten in kraftvolle Ausbrüche steigert. Ihre spürbare Verletzlichkeit macht vor allem Bakers Konzerte zu sehr persönlichen und aufwühlenden Erlebnissen.

Anfang des Jahres hatte Baker einen Plattenvertrag beim Label Matador unterschrieben, auf dem ihr Debütalbum neu veröffentlicht und ihr damit zu einem größeren Publikum verholfen wurde. Darauf folgten mit "Funeral Pyre" und "Distant Solar Systems" zwei neue Songs. Während eines Konzerts in Münster gab die Singer/Songwriterin dann auch bekannt, dass im Oktober ihr neues Album erscheinen werde. Ein Titel und ein genaues Datum sind noch nicht bekannt, nur eins ist klar: Wenn Baker im November wieder Shows in Deutschland spielt, dann garantiert mit viel neuem Material.

Die drei Termine führen sie nach Berlin, Hamburg und im Rahmen des New Fall Festival auch nach Düsseldorf. Karten für die von VISIONS präsentierte Tour gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Julien Baker

14.11. Berlin - Heimathafen

15.11. Hamburg - Uebel & Gefährlich

16.11. Düsseldorf - New Fall Festival