Prophets Of Rage streamen neuen Song "Living On The 110"

Im September erscheint das Debütalbum der Supergroup Prophets Of Rage. Mit "Living On The 110" streamt die Band nun den zweiten Song aus dem Album.

Musikalisch bietet "Living On The 110" was man von den Prophets Of Rage erwarten darf. Die drei ehemaligen Rage Against The Machine-Mitglieder Tom Morello, Brad Wilk und Tim Commerford sind für den aufrührerischen Grove verantwortlich, über den Chuck D (Public Enemy) und B-Real (Cypress Hill) ihre Raps legen.

Thematisch beschäftigt sich "Living On The 110" mit dem Problem der Obdachlosigkeit. In einem Statement erklärte Gitarrist Morello den Titel des Songs: "Die 110 ist eine Autobahn in Los Angeles, unter der tausende Obdachlose leben. Bentleys und Rolls Royces, die hier vorbeirasen, fahren buchstäblich über die Armen und ihre Notunterkünfte hinweg - eine perfekte Analogie für die groteske ökonomische Ungleichheit, die unsere Zeit bestimmt."

Das selbstbetitelte Album der Prophets Of Rage erscheint am 15. September bei Caroline. Zum darauf enthaltenen Song "Unfuck The World" hatten die Prophets Of Rage Anfang Juni ein Video veröffentlicht, bei dem Michael Moore ("Fahrenheit 9/11") Regie geführt hat. Im vergangenen Jahr hatte die Band bereits eine EP veröffentlicht.

Zudem hat Chuck D, der auch Frontmann von Public Enemy ist, vor wenigen Wochen mit "Nothing Is Quick In The Desert" ein neues Album seiner Band als kostenlosen Download veröffentlicht. Das Album markiert den 30. Geburtstag von Public Enemy.

Stream: Prophets Of Rage - "Living On The 110"