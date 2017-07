Foo Fighters präsentieren neuen Song "Arrows" live

Der nächste neue Song: Bei einem Konzert in Griechenland gaben die Foo Fighters einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album "Concrete And Gold". "Arrows" erinnert stark an einen Song der jüngsten Platte "Sonic Highways".

Die melodisch aufblitzenden Gitarren, die "Arrows" in den Strophen tragen, kennt man so auch vom "Sonic Highways"-Opener "Something From Nothing". Überhaupt lehnt sich der neue Song mit leicht schwermütigem Vibe ähnlich entspannt zurück, im Refrain nimmt er aber mehr Fahrt auf.

Die Foo Fighters präsentierten den Track während einer Show in Griechenland. Zuvor hatten sie bereits weitere neue Songs bei Konzerten ihrer laufenden Tournee vorgestellt, zuletzt etwa in Paris das entspannte "Dirty Waters".

Das dazugehörige Album "Concrete And Gold" erscheint am 15. September bei Sony. Kurz vorher ist die Band auf dem Lollapalooza-Festival bei Berlin auch in Deutschland live zu erleben.

Video: Foo Fighters - "Arrows" (live)

Live: Foo Fighters

10.09. Berlin - Lollapalooza Festival