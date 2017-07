VISIONS Premiere: Post-Metaller Loviatar streamen Song "Ascendant (Stygian Wyrm Part III)"

Mit "Ascendant (Stygian Wyrm Part III)" liefern die kanadischen Post-Metaller Loviatar einen brachial-doomigen Abschluss für ihre Songtrilogie. Sie erscheint Ende Juli auf ihrem nach der Band benannten Debütalbum. VISIONS präsentiert euch den Track vorab.

Eine ganze Minute lang atmen Loviatar auf "Ascendant (Stygian Wyrm Part III)" durch, nachdem der psychedelische erste Teil "Nascent" sich in rauschende Shoegaze-Gefilde gesteigert und der rasante Nachfolger "Discordant" in Sachen Geschwindigkeit, Schlagzeug-Gewitter und Gitarrensolos noch einen draufgelegt hat. Doch nach dem ruhigen und unverzerrten Intro auf der Gitarre holt die Band noch einmal aus - diesmal ist ihr Sound bestimmt von schweren, teilweise schon doomig-langsamen Riffs, über die Frontmann J.D. Gobeil die Geschichte der finnischen Todesgöttin Loviatar weitererzählt, die auch den Bandnamen stiftet.

Bestimmende Merkmale von Loviatars Post-Metal-Sound sind Gobeils hoch gesungene Vocals, für die er auf sonst genretypisches Geschrei stets verzichtet. Viele Passagen ihrer Tracks werden bestimmt von tiefen, schwermütigen Riffs, die sich langsam entfalten und dabei in druckvolle Klangwände übergehen.

Loviatars nach der Band benanntes Debütalbum erscheint am 28. Juli bei Prosthetic.

Stream: Loviatar - "Ascendant (Stygian Wyrm Part III)"

Cover & Tracklist: Loviatar - "Loviatar"

01. "Nascent (Stygian Wyrm Part I)"

02. "Discordant (Stygian Wyrm Part II)"

03. "Ascendant (Stygian Wyrm Part III)"

04. "Blind Goddess Of The Nine Plagues"