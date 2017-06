Beatsteaks besuchen VISIONS-Redaktion, stellt der Band eure Fragen!

Am nächsten Montag, den 3. Juli, statten uns die Beatsteaks einen Besuch in der VISIONS-Redaktion ab - und stellen sich per Livestream euren Fragen: Schreibt uns bis Sonntagabend, was ihr schon immer von Arnim Teutoburg-Weiss und Peter Baumann wissen wolltet!

Diesmal kündigen sie sich an: Nachdem die Beatsteaks unsere Redaktion 2010 mit Juteseil und Gaffertape kaperten und uns gefesselt und geknebelt im Konferenzraum einsperrten, lassen sich Sänger Arnim Teutoburg-Weiss und Gitarrist Peter Baumann am kommenden Montag erneut in Dortmund blicken - in friedlicher Mission mit ihrem neuen Album "Yours" im Gepäck und bereit, sich euren Fragen zu stellen.

Schreibt uns bis Sonntag, den 2. Juli um 22:00 Uhr eine Mail an stellmach(at)visions.de, was ihr schon immer von den Berlinern wissen wolltet. Bitte gebt im Betreff "Leser fragen Beatsteaks" an oder kommentiert alternativ unter diesem Beitrag. Mit etwas Glück beantworten die beiden Beatsteaks eure Fragen am Montag im Livestream - wir streamen ab circa 12:30 Uhr live aus unserer Redaktion via Facebook.

Die Beatsteaks veröffentlichen am 1. September ihr neues Album "Yours" via Warner, vier Songs hatte die Band daraus bereits im Zuge der Ankündigung vorgestellt.

Live: Beatsteaks

30.08. Thun - Stockhorn Arena

09.09. Berlin - Lollapalooza Festival