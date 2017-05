VISIONS Premiere: Neo Noire stellen Video zu "Shotgun Wedding" vor

Neo Noire haben ein Video zu ihrem Song "Shotgun Wedding" gedreht. Damit stellt die Band um Ex-Gurd-Gitarrist Thomas Baumgartner die nächste Single aus ihrem Debütalbum "Element" vor.

Vier Bandmitglieder, vier Farben. Im Clip zu "Shotgun Wedding" performen Neo Noire den Song und rücken die einzelnen Mitglieder in den Fokus. Rote Laserstrahlen begleiten die treibenden Beats der Snare-Drum. Die Gibson Les Paul von Sänger und Gitarrist Fredy Rotter wird von neongrünem Licht gerahmt und unterstreicht so die Heavy-Rock-Riffs der Band. Thomas Baumgartners Soli werden von blauen Kreisen in Szene gesetzt, während Franky Kalwies in oranges Licht getaucht seine Bassaiten malträtiert.

"Shotgun Wedding" ist nach "Home" bereits die zweite Single aus dem am vergangenen Freitag erschienenen Debütalbum "Element". Auf diesem beackern die Musiker ein weites Feld von Alternative- über Post- bis Psychedelic Rock, verlieren bei all der Vielfalt aber nie den roten Faden. So fügen sich auch im Clip die einzelnen Formen und Farben zu einem Ganzen zusammen, während der Track selbst in ein furioses Metal-Instrumental ausbricht.

Welche Wucht Neo Noire live entfalten, zeigen die Musiker bei zwei Konzerten im Juni als Support von Suicidal Tendencies. Außerdem spielt die Band schon übermorgen eine Show in Basel gemeinsam mit Hathors.

Video: Neo Noire - "Shotgun Wedding"

Live: Neo Noire

12.05. Basel - Kaserne

07.06. Zürich - Ebrietas

Live: Suicidal Tendencies + Neo Noire

21.06.2017 - Colos Saal - Aschaffenburg - Deutschland

13.06.2017 - Garage - Saarbrücken - Deutschland