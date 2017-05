Rise Against spielen exklusive Clubshow, VISIONS verlost Tickets

"Wolves" heißt das neue Album von Rise Against, das am 9. Juni erscheint. Bereits am 29. Mai stellen die US-Punks die Songs des Albums live in Berlin vor. VISIONS präsentiert das exklusive Konzert und verlost 1x2 Karten für die Show.

Im legendären SO36 in Berlin-Kreuzberg stellen Rise Against die Songs ihres neuen Albums "Wolves" erstmals in Deutschland vor. Karten für das von VISIONS präsentierte Konzert sind ab dem 12. Mai ab 10 Uhr auf der Website des Veranstalters x-why-z erhältlich.

Um möglichst vielen Fans der Band die Chance zu geben, das Konzert zu sehen, sind die Karten für das Konzert personalisiert. Maximal können zwei Tickets pro Person gekauft werden. Wer im Vorverkauf leer ausgeht, hat zusätzlich die Chance, auf visions.de zwei Tickets für das Konzert in Berlin zu gewinnen.

"Wolves" ist das achte Album der Punkband aus Chicago. Ende April hatte die Band das Album angekündigt und mit "The Violence" den ersten Song daraus vorgestellt. "Wolves" erscheint am 9. Juni.

Im Sommer kann man Rise Against als Headliner unter anderem beim VISIONS-Herzensfestival Open Flair-, beim Taubertal- und beim Roccco del Schlacko-Festival sehen.

VISIONS empfiehlt:

Rise Against

29.05. Berlin - SO36

Live: Rise Against

11.08. Rothenburg - Taubertal Festival

12.08. Püttlingen - Rocco del Schlacko Festival

13.08. Eschwege - Open Flair Festival