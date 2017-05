LCD Soundsystem streamen mit "American Dream" und "Call The Police" zwei neue Songs

LCD Soundsystem arbeiten schon länger an einem Comeback-Album. Wann es genau erscheint, hängt davon ab, wann die Vinylversion fertig ist. Bis dahin gibt es ab sofort mit "American Dream" und "Call The Police" zwei neue Songs der Band zu hören.

Die beiden überlangen Songs aus dem kommenden Album von LCD Soundsystem können auf Youtube und vielen weiteren Streaming-Diensten gehört werden. Durchaus überraschend ist dabei, dass LCD Soundsystem in "Call The Police" den elektronischen Anteil in ihrer Musik deutlich zurückgefahren haben. So hört sich der Song wie eine Mischung aus Krautrock, Joy Division und Soulwax an. Und liefert einen der schönsten Refrains der Bandgeschichte. "American Dream" ist dagegen eine großräumige Ballade mit wabernden Synthies, brummendem Bass und Drummachine.

Nach einer knapp siebenjährigen Pause veröffentlichten LCD Soundsystem Ende 2015 mit einem Weihnachtssong erstmals neue Musik. Seitdem arbeitet die Band wieder an einem neuen Album und spielte 2016 erste Livekonzerte. 2017 soll es nun endlich soweit sein, und ein neues Album erscheinen. Wann genau hängt allerdings davon ab, wann die Vinylversion der Platte fertig wird, sobald die letzten Aufnahmen abgeschlossen sind. Das erklärte Frontmann James Murphy auf Facebook. Mit dem neuen Album will die Band auf Tour gehen und dabei auch Clubkonzerte spielen.

"This Is Happening", das aktuelle Album von LCD Soundsystem, war 2010 erschienen.

Stream: LCD Soundsystem - "Call The Police"

Stream: LCD Soundsystem - "American Dream"