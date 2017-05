Rancid kündigen neues Album "Trouble Maker" an, veröffentlichen Song "Ghost Of A Chance"

Rancid sind zurück: Die Streetpunk-Veteranen veröffentlichen im Juni ihr neues Album "Trouble Maker" - und geben mit dem rumpelig-melodischen "Ghost Of A Chance" schon jetzt einen Vorgeschmack auf die Platte.

So ganz aus dem Nichts kommt die Album-Ankündigung nicht: Schon im November 2015 gab es Hinweise darauf, dass Rancid an einem Nachfolger ihrer noch aktuellen Platte "Honor Is All We Know" von 2014 arbeiten. Im Januar 2016 bestätigten die Streetpunk-Veteranen dann selbst, dass eine Platte in der Mache sei. Zuletzt gab es dann fast keine Nachrichten mehr von der Band - bis jetzt.

Gestern Abend kündigten Rancid ihr neuntes Studioalbum "Trouble Maker" über ihre Social-Media-Kanäle an. Die Platte nahm die Band mit ihrem langjährigen Produzenten, Bad Religion-Gitarrist und Epitaph-Gründer Brett Gurewitz auf. Sie enthält 19 Songs, einen davon gibt es bereits zu hören: "Ghost Of A Chance" ist ein rumpeliger, melodischer Punkrock-Song mit Tim Armstongs typisch kratzig-rauchigen Vocals. Weiter unten sehr ihr ein Video zum Track.

"Trouble Maker" erscheint am 9. Juni via Epitaph. Im Sommer sind Rancid auf einigen Festivals in Deutschland und Umgebung live zu erleben, Termine für Clubshows sind bislang nicht angesetzt.

Video: Rancid - "Ghost Of A Chance"

Cover & Tracklist: Rancid - "Trouble Maker"

01. "Track Fast"

02. "Ghost Of A Chance"

03. "Telegraph Avenue"

04. "An Intimate Close Up Of A Street Punk Trouble Maker"

05. "Where I'm Going"

06. "Buddy"

07. "Farewell Lola Blue"

08. "All American Neighborhood"

09. "Bovver Rock And Roll"

10. "Make It Out Alive"

11. "Molly Make Up Your Mind"

12. "I Got Them Blues Again"

13. "Beauty Of The Pool Hall"

14. "Say Goodbye To Our Heroes"

15. "I Kept A Promise"

16. "Cold Cold Blood"

17. "This Is Not The End"

18. "We Arrived On Time"

19. "Go On Rise Up"

Live: Rancid

09.06. Interlaken - Greenfield Festival

17.06. Nickelsdorf - Rock Nova Festival

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

23.-25.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival