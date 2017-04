VISIONS Premiere: Krawehl zeigen Video zu "Bielefeld sehen... und Scherben?"

Für Fans der frühen Jupiter Jones: Krawehl aus Bielefeld und Herford veröffentlichen am 5. Mai ihr gleichnamiges Debütalbum. Bei uns stellt die Band ein Musikvideo zum ersten, hymnisch-kaputten Vorabsong "Bielefeld sehen... und Scherben?" vor.

Die warmherzige Melodieführung in "Bielefeld sehen... und Scherben?" erinnern genauso wie die krachig-rumepligen und melodischen Gitarren darin stark an Jupiter Jones zu "Raum um Raum"-Zeiten. Auch der Gesang ähnelt dem ehrlich-schroffen Gesang eines jungen Nicholas Müller, kommt aber wesentlich rotziger daher. Das Video zum Song zeigt triste Bilder eines scheinbar unzufriedenen, gebrochenen Protagonisten, der entmutigt und wütend aus einer Bar stolpert, durch Bielefeld läuft und am Ende offenbar zu Hause ankommt.

Krawehl kommen aus Bielefeld und Herford und veröffentlichen am 5. Mai ihr gleichnamiges Debütalbum über Lala Schallplatten und Crystalmeth And Heartattack. Im selben Monat geht die Band auch auf Tour, am Tag der Album-Veröffentlichung spielt sie ein Release-Konzert im AJZ Bielefeld. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Video: Krawehl - "Bielefeld sehen... und Scherben?"

Live: Krawehl

05.05. Dortmund - Subrosa

06.05. Bielefeld - AJZ Bielefeld

16.05. Oberhausen - Druckluft

19.05. Krefeld - Magnapop

20.05. Trier - Villa Wuller

23.05. Hannover - Kulturpalast Linden

25.05. Kiel - Schaubude

26.05. Hamburg - Astra Stuben

27.05. Tangermünde - Teestube

22.06. Bielefeld - Campus Festival Bielefeld