Gorillaz: Video von Live-Interview mit Cartoonband online

Ab 16 Uhr haben die Gorillaz-Charaktere 2-D und Murdoc Niccals im Live-Interview Fragen der Fans beantwortet. Das rund 30-minütige, ziemlich lustige Ergebnis könnt ihr euch nun als Video ansehen.

Im Zuge ihres neuen Albums "Humanz", das am 28. April erscheinen wird, lassen sich die Gorillaz einiges einfallen, um der Platte die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Nachdem die Band kürzlich bereits angekündigt hatte, das Geisterhaus aus dem neuen Video "Saturnz Barz (Spirit House)" auch bei Live-Aktionen unter anderem in Berlin zum Leben zu erwecken, folgte heute nun das nächste Event: Im ersten von BBC-Radio-1-DJ MistaJam moderierten Live-Interview der Bandgeschichte beantworteten die Cartoon-Bandcharaktere 2-D und Murdoc Niccals Fragen der Fans, die diese bereits seit gestern einreichen konnten. Unten findet ihr das Video des Livestreams, der ab 16 Uhr zu sehen war.

Im Gespräch ging es nicht nur um die neue Platte und allerlei ulkigem Nonsens, sondern auch um die neue Virtual-Reality-App der Band. "The Lenz" ermöglicht es Fans in Zusammenarbeit mit Telekom Electronic Beats, in ihrer Umgebung auf Flächen in der Firmenfarbe Magenta Poster, Videos und Songmitschnitte abzurufen.

Zusammen mit dem Unternehmen planen die Gorillaz sogar noch mehr: Am 20. Juni soll es in Köln ein exklusives Konzert der Band geben. Nähere Informationen sollen in Kürze auf electronicbeats.net veröffentlicht werden.

Video: Gorillaz-Charaktere beantworten Fan-Fragen

Video: "The Lenz"-Teaser

Bild: Die Gorillaz-App "The Lenz"