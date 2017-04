Propagandhi kündigen Deutschland-Konzert an

Die kanadischen Hardcore-Punks Propagandhi werden im Sommer eine Show in Deutschland spielen. Der Auftritt in Wiesbaden ist bis jetzt das einzige Konzert hierzulande - und eines der wenigen überhaupt in Europa.

Nachdem der Schlachthof in Wiesbaden kürzlich bereits eine exklusive Descendents-Show ankündigen konnte, punktet der Club nun erneut: Propagandhi werden dort ihre bislang einzige Deutschland-Show des Sommers spielen. Insgesamt sind nur vier Konzerte in Europa angekündigt, eines davon beim ausverkauften Punk Rock Holiday in Slowenien - der Auftritt in Wiesbaden ist also definitiv etwas Besonderes. Karten gibt es bei Eventim.

Vermutlich werden die Kanadier dann auch bereits neue Songs spielen: Die Band arbeitet derzeit an ihrem neuen Album, das das gefeierte "Failed States" von 2012 beerben soll.

Live: Propagandhi

09.08. Wiesbaden - Schlachthof

11.08. Tolmin - Punk Rock Holiday