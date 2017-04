VISIONS Premiere: Itchy streichen "Poopzkid" aus dem Namen, zeigen Video zu neuem Song "Nothing"

Itchy Poopzkid war einmal: Das Punk-Trio heißt jetzt nur noch Itchy - und geht gleich in die Vollen: Bei VISIONS feiert das Folter-Video zu ihrem neuen Song "Nothing" Premiere. Er ist der erste Vorbote auf ihr kommendes, neues Album.

Alles auf Anfang - zumindest fast: Nach 16 Jahren Bandgeschichte haben Itchy Poopzkid aus Eislingen an der Fils ihren flapsigen Namensteil abgelegt. Das Punk-Trio tritt jetzt nur noch als Itchy auf - und hat auch darüber hinaus große Pläne für 2017 angekündigt. Im Sommer soll ein neues Album bei Arising Empire erscheinen.

Einen ersten Vorgeschmack darauf gibt es schon jetzt: Exklusiv bei VISIONS feiert heute das Musikvideo zur neuen Single "Nothing" Premiere. Musikalisch tobt der energisch-gesellschaftskritische Punkrock-Song gewohnt zwischen Billy Talent und den Donots, Sänger und Gitarrist Sebastian Hafner verleiht dem Track mit seinen entrüsteten Vocals in Strophen und Refrain die nötige Portion Wut und Trotz: "Get a life, get a grip, get a job, get it done, get a girl, get it all, get increases (...) I got a life, you talk it away/ I gotta go, you force me to stay (...) No matter what I get - nothing", heißt es darin. Passend dazu wird er im makaberen Video von seinen Bandkollegen Daniel Friedl alias Panzer und Max Zimmer gefoltert.

Die neue Platte von Itchy folgt auf das 2015 erschienene Album "Six". Zuletzt hatte das Trio im Oktober sein 15-jähriges Bandjubiläum bei einer Geburstags-Show in Ulm gefeiert und anschließend eine Pause eingelegt.

Im Frühjahr und Sommer sind Itchy bei zahlreichen Festivals live zu erleben. Ob es bei den anstehenden Shows schon neue Songs zu hören geben wird, ist nicht ausgeschlossen. Alle Termine findet ihr weiter unten.

Video: Itchy - "Nothing"

Live: Itchy

27.05. Weissenburg - Heimspiel Festival

09.06. Rottershausen - Und ab geht die Lutzi Festival

10.06. Kapfenberg - 35 Jahre Bunte Fabrik

17.06. Bischofsmais - Rockhill Festival

23.06. Bad Ragaz - Quellrock

07.07. Straubenhardt - Happiness Festival

08.07. Bersenbrück - Talge Open Air

14-15.07. Tabor - Mighty Sounds Festival

29.07. Trebur - Trebur Open Air

12.08. Eschwege - Open Flair Festival

13.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

19.08. Bonn - Green Juice Festival