A Summer's Tale Festival zeigt emotionalen Trailer

Das A Summer's Tale ist kein gewöhnliches Festival - und belegt das nun einmal mehr mit einem einfühlsamen Trailer für die diesjährige Ausgabe, in dem es um die Familienfreundlichkeit des Events geht.

Ein Line-up abseits des Mainstreams, ein vielfältiges kulturelles Angebot abseits der Musik, gelegen in malerischen Wäldern - das A Summer's Tale Festival ist keine Veranstaltung wie jede andere. Ein neuer Trailer hebt nun einen weiteren wichtigen Aspekt hervor: Das Festival ist eines der wenigen für die ganze Familie. In einem Kurzfilm richtet ein kleines Mädchen einige Worte an ihre Eltern. Auch wenn das Leben mit Kindern für viele Paare ein Traum ist, ist der Zeitaufwand dahinter nicht zu unterschätzen. Das A Summer's Tale Festival will nun einen Platz bieten, auf dem Eltern und Kinder gemeinsam ein Wochenende verbringen können.

Dazu trägt vor allem das breit gefächerte Kulturprogramm bei: Neben den zahlreichen Künstlern werden auch Workshops, Kunstausstellungen und kulinarische Highlights angeboten. Auch Lesungen, Zirkus-Aufführungen und Filmvorführungen runden das Programm ab.

Nichtsdestotrotz wird auch musikalisch einiges geboten. Als Headliner sind die Pixies und Alternative-Diva PJ Harvey angekündigt. Der rasante Indierock von Franz Ferdinand, der melancholischen Pop-Rock von Element Of Crime und der träumerisch-wabernder Indie-Pop von Cigarettes After Sex ergänzen das Programm um weitere spannende Acts.

Das A Summer's Tale Festival findet in diesem Jahr vom 2. bis zum 5. August statt. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Video: A Summer's Tale - Trailer 2017

Live: A Summer's Tale

02.-05.08. Luhmühlen - Eventpark