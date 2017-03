Slowdive kündigen neues Album "Slowdive" an, streamen Song "Sugar For The Pill"

Foto: Ingrid Pop

Vermuten konnte man es schon länger, aber jetzt ist es offiziell: Die Shoegazer Slowdive veröffentlichen am 5. Mai ihr neues Album "Slowdive". Mit "Sugar For The Pill" gibt es einen weiteren Song aus dem Album vorab zu hören. Zudem spielt die Band heute ein Konzert in London, das auf Facebook live übertragen wird.

Konzerte spielen die wiedervereinten Slowdive schon länger wieder. Erste neue Musik gab es aber erst vor ein paar Wochen, als die Band den Song "Star Roving" vorstellte. Mit "Sugar For The Pill" gibt es jetzt einen weiteren neuen, in dem Gitarrist Neil Halstead den Gesang übernimmt und nur im Refrain von Rachel Goswell unterstützt wird. Der Song selbst bewegt sich zwischen Dreampop und Shoegaze und ist wesentlich zurückhaltender als das treibende "Star Roving".

Das "Slowdive" betitelte Album ist das erste seit 1995 und der Veröffentlichung von "Pygmalion". Es erscheint bei Dead Oceans am 5. Mai. Live stellen Slowdive die Songs des neuen Albums bereits heute Abend vor. Im Londoner Club The Garage tritt die Band auf und überträgt das Konzert live auf Facebook. Ab 22.10 Uhr deutscher Zeit geht es auf der Facebookseite der Band los.

In Deutschland spielen Slowdive am 3. April in Berlin eine exklusive Clubshow, die bereits ausverkauft ist, bevor sie im Sommer für einige Festivals wieder zu uns kommen. Unter anderem sind Slowdive Headliner beim Maifeld Derby, einem unserer Herzensfestivals des Sommers.

Video: Slowdive - "Sugar For The Pill"

Cover: Slowdive - "Slowdive"

Live: Slowdive

03.04. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

18.06. Mannheim - Maifeld Derby