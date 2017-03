VISIONS Premiere: Heisskalt zeigen Live-Video zu "So leicht"

Nach einem sonnigen Clip zum "Lied über nichts" werden Heisskalt wieder düster: Bei VISIONS präsentiert die Posthardcore-Band ein schwarz-weißes Live-Video zum Song "So leicht" aus Dresden. Die Aufnahme stammt von ihrem kommenden Live-Album.

"So leicht" war ursprünglich auf ihrem Debütalbum "Vom Stehen und Fallen" von 2014 erschienen. Den Live-Mitschnitt hatten Heisskalt auf ihrer vergangenen Tour aufgezeichnet. Unter dem schlicht betitelten Album "Live" erscheint die Aufnahme zusammen mit weiteren Songs am 31. März.

"Wir haben uns durch die Aufnahmen aller 21 Shows der 'Vom Wissen und Wollen'-Tour 2016 gehört und unser persönliches Best-of dieser Konzertreise auf CD gepackt", schreibt die Band in einem Statement. "Mit dabei ist auch ein alter Bekannter, unser Superhit 'So leicht', live aus dem Beatpol in Dresden. Da fiel der Putz von der Decke und wenn man die Ohren spitzt, kann man ihn leise rieseln hören. Dazu gibt es jetzt erstmal ein Livevideo von Alexander Widmann."

Der Schwarz-Weiß-Clip fängt die bedrohlich-schaurige Atmosphäre des Songs ein, die im Kontrast zu den philosophisch-optimistischen Lyrics steht. "Und alles dreht sich dann von selbst/ Du musst nur fliegen, wenn du fällst", singt Gitarrist und Sänger Mathias Bloech gegen Ende des Stücks.

Zuletzt hatte die Posthardcore-Band ein Video zum "Lied über Nichts" veröffentlicht. Ab Ende März sind Heisskalt wieder in Deutschland live zu erleben, im Sommer spielt die Band auch auf vielen Festivals. Die Termine stehen unten, Karten für die "Vom Wissen und Wollen"-Tour gibt es bei Eventim.

Video: Heisskalt - "So leicht" (live)

VISIONS empfiehlt:

Heisskalt

29.03. Ulm - Roxy

30.03. Düsseldorf - Zakk

31.03. Wuppertal - U-Club

01.04. Lingen - Alter Schlachthof

04.04. Karlsruhe - NCO

05.04. Konstanz - Kulturladen

06.04. Nürnberg - Hirsch

07.04. Jena - Kassablanca

08.04. Magdeburg - Factory

10.04. Chemnitz - Atomino

11.04. Aschaffenburg - Colos-Saal

12.04. Würzburg - Posthalle

13.04. Trier - Mergener Hof

Live: Heisskalt

04.06. Dietenhofen - Biberttal Festival

23.-25.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

23.-25.06. Scheeßel - Hurricane Festival

08.07. Bonn - Rockaue

05.08. Anröchte - Big Day Out Festival

10.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

11.08. Eschwege - Open Flair Festival

17.08. Übersee - Chiemsee Summer Festival

18.08. Großpösna - Highfield Festival