VISIONS Premiere: Samavayo stellen neues Video zu "Cross The Line" vor

Die Berliner Stoner/Alternative-Rocker Samavayo veröffentlichen zehn Monate nach ihrem letzten Album "Dakota" ein Video zum darauf enthaltenen Song "Cross The Line".

Gut Ding will halt Weile haben. Doch nun hat das Berliner Stoner-Trio Samavayo mit "Cross The Line" endlich ein Video für einen Song ihres tollen, aktuellen Albums "Dakota" gedreht. Das war bereits im Mai 2016 erschienen.

Gedreht wurden die meisten Szenen des siebenminütigen Groove-Monsters im Berliner Club/Kreativ-Konglomerat Zukunft am Ostkreuz unter der Ägide von Kameramann und Regisseur Johannes Plank. Immer wieder zu sehen sind darin die "TV Männer", in deren Bildröhren Politiker und politische Veränderungen abgebildet sind, "vor denen sich keiner wehren kann", so Sänger und Gitarrist Behrang Alavi. Der Inhalt von "Cross The Line" ist mahnend: "Wir dürfen die rote Linie der Menschlichkeit und des Anstands nicht überqueren, denn danach gibt es kein Zurück. Wir müssen Empathie finden und Rücksichtlosigkeit und Gier abschaffen."

Ab dem 16. März sind Samavayo auf Tour, Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Video: Samavayo - "Cross The Line"

Live: Samavayo

16.03. Nürnberg - Zentralcafe

17.03. Würzburg - Immerhin

18.03. Osnabrück - Dirty+Dancing

24.03. Berlin - Zukunft am Ostkreuz

25.03. Wolfenbüttel - KuBa

03.04. Karlsruhe - AKK

06.04. Stuttgart - Café Faust

07.04. Winterthur - Gaswerk

08.04. Luzern - The Brunch Brothers

12.04. Regensburg - Alte Mälzerei

14.04. Wien - Kramladen