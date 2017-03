Against Me! zeigen Kaleidoskop-Video zu "Haunting, Haunted, Haunts"

2015 hatten Against Me! zum "Transgender Dysphoria Blues"- Song "Two Coffins" ein handgezeichnetes Video der Künstlerin Margherita Ballarin veröffentlicht. Nun präsentiert die Band zu "Haunting, Haunted, Haunts" ein weiteres.

Wie schon der handgezeichnete, animierte Clip zu "Two Coffins", stammt auch das neue Video zu "Haunting, Haunted Haunts" aus der Feder der Künstlerin Margherita Ballarin. Im Kaleidoskop-Stil spielt der Clip mit schöner Bildsprache und Symbolik auf die Thematik des aktuellen Against Me!-Albums "Shape Shift With Me" an, für das Frontfrau Laura Jane Grace ihre bislang persönlichsten Songs über die Liebe schrieb.

"Shape Shift With Me" war im September 2016 erschienen. Nach einigen Shows im Dezember kommen Against Me! im Sommer für einige Festivalshows wieder zurück nach Deutschland. Bislang ist die Band für das Roskilde Festival und das von VISIONS präsentierte Vainstream Rockfest bestätigt.

Video: Against Me! - "Haunting, Haunted, Haunts"

Against Me!

01.07. Münster - Vainstream Rockfest

Live: Against Me!

24.06.-01.07. Roskilde - Festivalgelände