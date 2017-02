Incubus veröffentlichen neues Album "8" im April

Es geht schneller als vielleicht erwartet: Incubus bringen ihr achtes Studioalbum "8" schon Mitte April über das Label Island heraus. Außerdem hat die Band ein Lyric-Video zur ersten Single "Nimble Bastard" veröffentlicht und in einem Interview über eine Live-Kooperation mit den beiden Dubstep-DJs Zedd und Skrillex gesprochen.

Nach der energiegeladenen ersten Single "Nimble Bastard", die vergangenen Donnerstag in der US-Morgensendung von The Kevin And Bean ihre Premiere gefeiert hatte, brauchen Fans nicht mehr lange auf das dazugehörige Album zu warten: Incubus veröffentlichen ihr achtes Studioalbum schon am 21. April bei Island. Das wird "8" heißen und laut einer US-amerikanischen Musikredakteurin auch einen gemeinsamen Song mit dem Electro- und Dubstep-DJ Skrillex enthalten.

Die Band tritt demnächst auf einer Benefiz-Show für die American Civil Liberties Union (ACLU) auf, die sich für Bürgerrechte und den Liberalismus einsetzt, und gegen die US-Präsident Donald Trump vehement kämpft. Bei der Veranstaltung werden auch Skrillex, sein DJ-Kollege Zedd und Rapper Macklemore dabei sein. Incubus erzählten in einem Interview vor ihrem Auftritt bei Kevin And Bean, dass sie mit Zedd befreundet seien, und der wiederum Skrillex ins Boot geholt hatte. "Es ist eine großartige Gelegenheit, sich mit Freunden zusammen zu schließen, Musik zu machen, Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und sie zum Nachdenken anzuregen", sagte die Band in dem Gespräch. Incubus' vermeintliche Zusammenarbeit mit Skrillex auf "8" scheint also doch nicht so absurd, eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Bis "8" in zwei Monaten erscheint, versüßen Incubus ihren Fans die Wartezeit noch mit einem Lyric-Video zu "Nimble Bastard". Gegenüber dem US-Magazin Billboard sagte Frontmann Brandon Boyd, dass der Song "aus meiner Faszination und meinem liebevollen Leid für einige Menschen in meinem Leben geboren ist, die eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit besitzen. Wenn sie am Boden liegen, kommen sie einfach wieder hoch. Sie lernen diese unglaubliche Lektion: Niedergeschlagen werden, hinfallen, aufstehen und weitermachen."

Video: Incubus - "Nimble Bastard" (Lyric-Video)