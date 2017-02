VISIONS Premiere: Val Sinestra zeigen Video zu "Zwei Finger"

Die Berliner Punkrocker Val Sinestra haben ein neues Video zu "Zwei Finger" gedreht. Der Song stammt von ihrem am 24. Februar erscheinenden Debütalbum "Unter Druck". Ab Ende März ist die Band auf Tour.

Deutsche Texte und ein rockig-räudiges Hardcore-Punk'n'Roll-Korsett wie bei den Vorbildern The Bronx - so klingen Val Sinestra aus Berlin. Nach einer Debüt-EP aus dem letzten Jahr erscheint am 24. Februar ihr erstes Album "Unter Druck" über Concrete Jungle Records.

Zum Song "Skandal" gab es bereits ein Video. Nun haben sie für "Zwei Finger" ein weiteres gedreht, dass wir euch hiermit in der Premiere vorstellen möchten. Darin spielt die Band in einem dunklen Gebäude und hantiert mit Taschenlampen herum, um zwischendurch auf merkwürdig verkleidete Weirdos zu stoßen.

Ab Ende März sind Val Sinestra dann auf Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Val Sinestra - "Zwei Finger"

Live: Val Sinestra

22.03. Stuttgart - Keller Klub

23.03. Dresden - GrooveStation

29.03. Hamburg - Hafenklang

31.03. Nürnberg - Künstlerhaus

01.04. München - Feierwerk

11.04. Saarbrücken - Garage

12.04. Wiesbaden - Kesselhaus

13.04. Leipzig - Naumanns

15.04. Berlin - Badehaus

20.04. Bremen - Tower

21.04. Braunschweig