VISIONS empfiehlt: Lala In Noise Fest bestätigt The Hirsch Effekt, Sometree und weitere Acts

Zuwachs für die Festivalkultur im Osten: Am 8. April findet das Lala in Noise Fest im UT Connewitz statt - mit The Hirsch Effekt, Sometree, Kokomo und weiteren Künstlern.

Das in Leipzig ansässige Label Lala Schallplatten und das Musikmagazin Pretty in Noise stellen am 8. April ein kleines Indoor-Festival auf die Beine - und bereichern die Festivalkultur im Osten um das Lala In Noise Fest im UT Connewitz.

Auf dem Tagesfestival werden fünf Bands auftreten: Headliner sind die Artcore-Akrobaten The Hirsch Effekt, die sich nach der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "Holon Agnosie" bis auf einige Shows zuletzt eher rar gemacht hatten.

Nach einer längeren Ruhepause werden auch die Emo/Indie-Postrocker Sometree auf der Bühne stehen. Nach ihrer vorerst letzten Show in 2010 kehrten die Hannoveraner erstmals wieder im August 2016 für zwei Konzerte in Berlin und Storkow zurück - im April treten sie nun auch im UT Connewitz auf.

Außerdem dabei sind die Postrocker Kokomo aus Duisburg, Heim mit ihrem deutschsprachigen Indierock im Stil großer US-Vorbilder, und die zwischen Garage, Mathrock, Shoegaze, Posthardcore und Pop tanzenden Lingua Nada.

Karten für das Lala In Noise Fest gibt es bei Tix For Gigs.

