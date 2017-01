Roskilde Festival bestätigt 29 weitere Künstler

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter des Roskilde Festivals einen Großteil des Line-ups bekannt gegeben und die Foo Fighters als Headliner angekündigt. Angeführt von A Tribe Called Quest gibt es nun 29 weitere Bandbestätigungen.

Das Roskilde Festival auf der dänischen Insel Seeland feiert in diesem Jahr bereits seine 47. Ausgabe und gehört damit zu den größten und ältesten Open-Air-Veranstaltungen Europas. Mit der neuesten Bestätigungswelle haben die Veranstalter nicht nur erneut ihr goldenes Händchen bewiesen, sondern auch gezeigt, dass die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung verschiedenste Musikgeschmäcker bedienen kann und die Diversität feiert.

So spielen zum Beispiel die HipHop-Veteranen A Tribe Called Quest nach 18-jähriger Bandpause eines ihrer wenigen Europa-Konzerte auf dem Festival. Dabei werden sie ihr aktuelles Album "We Got It From Here, Thank You 4 Your Service" vorstellen, dass das Trio seinem verstorbenen Gründungsmitglied Phife Dawg gewidmet hatte.

Neben der HipHop-Formation wurde außerdem die neuseeländische Singer/Songwriterin Lorde bestätigt, die mit ihrem charakterstarken Pop für den ruhigeren Teil des Festivalprogrammes zuständig ist. Im starken Gegensatz dazu stehen die Punkrocker Against Me! aus Gainesville, Florida, die ebenso wie die Sludge-und-Stoner-Musiker High On Fire das Festivalgelände mit härteren Klängen beschallen werden. Auch auf die Berliner Experimental-Rocker Odd Couple und melodischen Punkrock von Priests dürfen sich die Besucher der einwöchigen Veranstaltung freuen.

Die kommende Ausgabe der dänischen Veranstaltung findet vom 24. Juni bis zum 1. Juli statt. Der Ticketpreis für ein Acht-Tages-Ticket liegt momentan bei 1995 Dänischen Kronen, eine Ein-Tages-Karte kostet 995 Kronen. Alle weiteren Informationen zu den bestätigten Künstlern und den Ticketpreisen sind auf der offiziellen Webseite des Festivals erhältlich.

