Die besten Musikvideos 2016

Die VISIONS-Redaktion blickt zurück auf das Musikjahr 2016. Dieses Mal: Die besten Musikvideos des Jahres, kommentiert von Volontärin Vivien Stellmach.

Video: The Dirty Nil - "Zombie Eyed"

Wer würde nicht gerne über die Superkraft verfügen, andere Menschen mit einem Fingerzeig explodieren zu lassen? So geschehen bei The Dirty Nil: Ihr humorvoll blutiges Low-Budget-Video zu "Zombie Eyed" ist unser Clip des Jahres.

Video: High On Fire - "The Black Plot"

Im nicht jugendfreien Comic-Clip zu "The Black Plot" geht es wild und brutal zu: High On Fire rücken einen Barbaren in den Fokus, der gegen eine Horde Monster in die Schlacht zieht, von einer Hexe mit überirdischen Kräften ausgestattet wird und so den Endboss besiegt.

Video-Trilogie: Slayer - "Repentless", "You Against You" und "Pride In Prejudice"

Blood everywhere: Im ersten Teil ihrer Video-Trilogie lassen Slayer in einem Hochsicherheitsgefängnis eine Revolte ausbrechen - und uns Bekanntschaft mit einem einäugigen Killer machen, den der Schauspieler Jason Trost auch in den beiden nachfolgenden Clips verkörpert: Das gewalttätige Sieben-Minuten-Video zu "You Against You" erzählt die Vorgeschichte in einem extrem blutigen Rachefeldzug, der in Zusammenhang mit dem Foto einer schwangeren Frau steht. Was es damit auf sich hat, erfahren wir im abschließenden Video zu "Pride In Prejudice": Der Killer wird darin erst aus dem Gefängnis entführt und von zwei Nazischergen in einem Keller gefangen gehalten, weil unter den Opfern der Gefängnisrevolte ein Parteigänger der Nazis weilte - und dessen Tod mit einem perfiden Plan gerächt wird.

Video: Radiohead - "Burn The Witch"

"Burn The Witch" war der erste Song, den Radiohead Anfang Mai ihrem neuen Album "A Moon Shaped Pool" vorausgeschickt hatten. Der dazugehörige Clip versetzt den Horrorfilm "The Wicker Man" in eine Trickfilm-Welt zwischen Playmobil, Augsburger Puppenkiste und Claymation. Das von Chris Hopewell produzierte Video basiert auf der britischen Kinder-Sendung "Trumpton", die 1967 von der BBC ausgestrahlt worden war.

Video: Blink-182 - "She's Out Of Her Mind"

Die Pop-Punk-Definition eines Déjà-vus: Für das Video zu "She's Out Of Her Mind" haben Blink-182 sich mit Spotify zusammengetan, um ihren 1999 erschienenen Clip zu "What's My Age Again?" neu zu inszenieren. In den Hauptrollen: die aufreizenden Social-Media-Flitzer Lele Pons, Hannah Stocking und Vale Genta.