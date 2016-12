Mike Patton als Sänger von Dead Cross bestätigt

Nachdem Dead Cross sich im September von ihrem Sänger Gabe Serbian getrennt hatten, wusste man, dass die Musiker bereits einen Nachfolger gefunden hatten. Dass es sich dabei um Faith-No-More-Frontmann Mike Patton handelt, ist eine unerwartete Überraschung.

Mike Patton ist ein vielbeschäftigter Mann. Obwohl er den meisten nur als Mastermind bei Faith No More bekannt ist und vor allem durch seinen extravaganten Gesangsstil in Kombination mit einem riesigen Tonumfang auffällt, hat er sich nicht nur der US-amerikanischen Crossover-Band verschrieben. Patton stand nicht nur bereits vor 30 Jahren mit seiner Band Mr. Bungle auf der Bühne, sondern ist heute parallel zu seiner Arbeit bei Faith No More auch als Sänger bei Fantômas und Tomahawk tätig. Mit der Übernahme des Gesangsposten bei Dead Cross fügt er seiner langen Schaffensliste einen weiteren Punkt hinzu.

Als Dave Lombardo im vergangenen Jahr anfing, für ein neues Projekt Musiker um sich zu sammeln und diese mit The Locust-Bassist Justin Pearson, Sänger Gabe Serbian und Retox-Gitarrist Mike Crain schnell gefunden hatte, war klar, dass man von der neuen Supergroup einiges zu erwarten hatte. Schließlich hatte Lombardo sich im Vorfeld selbst schon an verschiedensten musikalischen Projekten beteiligt und war langjähriger Schlagzeuger bei Slayer. Selbst die ersten Fotos aus dem Proberaum wurden schon im Dezember 2015 veröffentlicht. Nach der Trennung von Gabe Serbian war bis heute nicht bekannt, ob die Musiker ihre Aufnahmen fortgesetzt haben und ob in nächster Zeit mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist.

Mittlerweile ist allerdings nicht nur bekannt, dass Mike Patton die Vocals für die erste Veröffentlichung des Quartetts einsingen wird, sondern auch, dass das Debütalbum des All-Star-Projektes im nächsten Jahr über das von Patton betriebene Label Ipepac erscheinen soll. Einen musikalischen Vorgeschmack oder einen genauen Release-Termin gibt es bis jetzt noch nicht.

Facebook-Post: Ipepac bestätigt Mike Patton als neuen Sänger bei Dead Cross