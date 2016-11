Casper verschiebt Tour im kommenden Jahr

Casper verschiebt seine Tour 2017 vom Frühjahr in den Herbst. In einem langen Eintrag auf Facebook führte der Rapper die Arbeiten an seinem neuen Album "Lang lebe der Tod" als Grund für die Verschiebung der Tour an.

Angekündigt war "Lang lebe der Tod" ursprünglich für den 23. September dieses Jahres. Ende August verschob Casper die Veröffentlichung des Albums allerdings auf unbestimmte Zeit. Inzwischen hat Casper auch die für das Frühjahr 2017 anberaumte Tour zum Album verschoben.

Auf Facebook äußerte er sich zu den Gründen für die Verlegung der Konzerte, die dafür sorgt, dass einige Shows erst 2018 stattfinden können: "Schweren Herzens wird die Tour im Frühjahr in den Herbst verschoben. So sehr ich das persönlich auch bedauere - unterwegs sein und live Konzerte spielen ist mir das allerliebste am Musikerdasein -, so sehr will ich auch, dass die neue Show an die anderen Touren anschliesst und das Bestmögliche bietet. Um das auf die Beine zu stellen, braucht es Zeit, die ich wiederum gerade benötige, um im Studio die Platte fertig zu machen. Eine solch große Tour ohne neue Platte, ist nicht das, was ich für euch und für mich möchte!"

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer sein Ticket zurückgeben möchte, erfährt alles weitere zur Rückgabe der Karten auf der <a href=" target="_blank">Website von Krasserstoff.

Die Festivalshows, die Casper im kommenden Sommer spielt - unter anderem tritt er bei den Schwesterfestivals Hurricane und Southside sowie beim Highfield auf - sind von der Verlegung nicht betroffen.

Facebook-Post: Casper zur Tourverschiebung

Live: Casper

31.10. Münster - Halle Münsterland

02.11. Luxemburg - Rockhal

03.11. Zürich - Samsung Hall

04.11. Stuttgart - Schleyerhalle

08.11. Hamburg - Sporthalle

10.11. Dortmund - Westfalenhalle

14.11. Wien - Stadthalle

17.11. München - Zenith

18.11. Frankfurt - Festhalle

21.11. Leipzig - Arena

22.11. Bremen - ÖVB Arena

24.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

25.11. Hannover - Swiss Life Hall

09.03. Würzburg - S. Oliver Arena

10.03. Erfurt - Messehalle