VISIONS empfiehlt: Dream The Electric Sleep kommen ab Januar auf Tour

Bereits im Juli hatten die Progrocker Dream The Electric Sleep ihr aktuelles Album "Beneath The Dark Wide Sky" veröffentlicht. Ende Januar kommen die Musiker aus Lexington, Kentucky für sechs von VISIONS präsentierte Konzerte nach Deutschland.

Dass Dream The Electric Sleep nicht nur verkopften Frickel-Prog machen, haben sie mit ihrem dritten Album "Beneath The Dark Wide Sky" endgültig bewiesen. Große Gesangsmelodien und deutliche Alternative-Einflüsse lockern die Platte auf und auch Metal-Gitarren schimmern an einigen Stellen durch. Gleichzeitig scheuen sich die Musiker nicht vor instrumentalen Soundwänden wie im Song "We Who Blackout The Sun".

Auch die Songtexte, die sich mit dem musikalischen Dickicht verweben und trotzdem nicht überfordern, sind alles andere als eindimensional und erzählen historisch-kritische Geschichten wie im Track "Headlights".

Dass die schon auf Platte mitreißenden Tracks sich live noch druckvoller entfalten beweisen Dream The Electric Sleep ab dem 29. Januar live in sechs deutschen Städten. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es auf Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Dream The Electric Sleep

29.01. München - Backstage

31.01. Ludwigsburg - Rockfabrik

01.02. Wiesbaden - Schlachthof

02.02. Düsseldorf - Pitcher

03.02. Berlin - Musik&Frieden

05.02. Hamburg - Hafenklang