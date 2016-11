VISIONS Herzensfestival: Maifeld Derby bestätigt American Football

Ihr erstes Album seit 17 Jahren ist nicht mal zwei Wochen alt, schon steht der Termin für die erste Deutschland-Show von American Football überhaupt - auf der kommenden Ausgabe unseres Herzensfestivals Maifeld Derby.

Auf ihrem nach der Band benannten Album verknüpften American Football 1999 Mathrock-Rhythmen mit schimmernden Indie-Emo-Gitarren und melancholischen Texten. Dass die Band um Owen-Kopf Mike Kinsella auch 2016 nichts von ihrem Gefühl für verschachtelte Rhythmik und ineinander verwobene Gitarren eingebüßt, ihren Sound aber um eine gehörige Portion Pop-Sensibilität erweitert hat, hatte sie bereits mit den Vorabtracks "I've Been Lost For So Long", "Give Me The Gun" und "Desire Gets In The Way" von "American Football bewiesen - das es folgerichtig Ende Oktober auch in unsere Alben der Woche geschafft hatte.

Waren bislang nur vereinzelte Termine in den USA und England bestätigt, springt jetzt unser Herzensfestival Maifeld Derby mit der Verpflichtung der Indie-Emo-Band in die Bresche und wird seinem Titel damit einmal mehr gerecht. American Football ist damit die erste Band, die für den Festival-Samstag des sympathischen Liebhaber-Open-Airs bestätigt ist. Das Maifeld Derby findet 2017 vom 16. bis zum 18. Juni statt, der Ticketvorverkauf startet am 13. November.

Live: American Football

17.06. Mannheim - Maifeld Derby

VISIONS Herzensfestival: Maifeld Derby

16.-18.06. Mannheim - Festivalgelände