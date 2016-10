Nick Cave und Warren Ellis veröffentlichen Soundtrack zur Dokufiction "Mars"

Nick Cave und sein musikalischer Partner Warren Ellis haben erneut einen Soundtrack geschrieben. Der Score für "Mars", eine Serie des TV-Senders National Geographic, erscheint am 11.November. Einen ersten Song daraus gibt es bereits im Stream.

Mit dem Soundtrack zur sechsteiligen Serie "Mars", die auf dem Sender National Geographic Mitte November startet, veröffentlicht Nick Cave bereits das dritte Album in diesem Jahr.

Zuvor hatte er - ebenfalls gemeinsam mit Warren Ellis - den Soundtrack zum Spielfilm "Hell Or High Water" veröffentlicht und sein eigenes Album "Skeleton Tree" auf den Markt gebracht.

In der Dokufiction "Mars" wird eine mögliche Landung auf dem roten Planeten im Jahr 2033 gezeigt. Mit dem "Mars Theme" gibt es einen ersten Song aus dem Soundtrack dazu im Stream. Wie nicht anders zu erwarten, handelt es sich dabei um einen atmosphärischen Track, in dem es trotzdem Gesang von Cave gibt. Weiter unten findet ihr die Tracklist und das Cover der Platte. "Mars" erscheint am 11. November bei Milan.

Stream: Nick Cave & Warren Ellis - "Mars Theme"

Cover & Tracklist: Nick Cave & Warren Ellis - "Mars O.S.T."

01. "Mars Theme"

02. "Mars"

03. "Daedalus"

04. "Earth"

05. "Science"

06. "Voyage"

07. "Space X"

08. "Space Station"

09. "Symphony of the Dead"

10. "Planetarium"

11. "Aftermath"

12. "Towards Daedalus"

13. "Life on Mars"

Video: Trailer zu "Mars"