Cloud Nothings kündigen Album "Life Without Sound" an, streamen ersten Song "Modern Act"

Was sich bereits abgezeichnet hatte, ist jetzt Gewissheit: Cloud Nothings werden Anfang nächsten Jahres ein neues Album veröffentlichen. Einen ersten Vorgeschmack darauf liefern die Indierocker mit dem ungewohnt gutgelaunten "Modern Act".

Auf Twitter spielte die Indieband schon darauf an, die gestrige Ankündigung der von uns präsentierten Shows im Frühjahr unterstrich die Auffassung, dass ein neues Cloud Nothings-Album in Kürze erscheinen dürfte, nur noch deutlicher. Jetzt hat die Band "Life Without Sound", den Nachfolger zu "Here And Nowhere Else, offiziell angekündigt - und dabei den Albumtitel glücklicherweise nicht wörtlich genommen.

Denn passend zur Enthüllung der Platte streamt das Quartett jetzt auch einen ersten Song daraus. Auf "Modern Act" drängelt sich die Stimme von Frontmann Dylan Baldi in den Vordergrund, während ihm die Instrumente ein Bett aus erstaunlich positiv gestimmtem Midtempo-Indie mit gewohnt punkigen Anleihen bereiten.

"Generell scheint es bei meiner Arbeit darum zu gehen, wie man seinen Platz in der Welt findet", erklärt Baldi die Idee hinter dem von John Goodmanson (Death Cab For Cutie, Sleater-Kinney) produzierten Album. "Aber ich kam zu einem Punkt, an dem ich feststellte, dass dir etwas wichtiges in deinem Leben fehlen kann, ein Puzzlestück, von dem du erst weißt, dass es dir fehlt, wenn du es letztlich besitzt. Darauf spielt der Titel an. Diese Platte ist meine Version von New-Age-Musik, sie soll inspirierend sein."

"Life Without Sound" erscheint am 27. Januar via Wichita/Carpark. Im März tourt die Band auch durch Deutschland, Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Cloud Nothings - "Modern Act"

Cover & Artwork: Cloud Nothings - "Life Without Sound"

01. "Up To The Surface"

02. "Things Are Right With You"

03. "Internal World"

04. "Darkened Rings"

05. "Enter Entirely"

06. "Modern Act"

07. "Sight Unseen"

08. "Strange Year"

09. "Realize My Fate"

