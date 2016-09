VISIONS Premiere: Meraine streamen gleichnamiges Debütalbum

Foto: Isabel Schürholz

Akela sind Geschichte, Meraine fangen gerade erst an. Bevor die Posthardcore-Band morgen ihr erstes Album veröffentlicht, könnt ihr das Debüt der Dortmunder bereits jetzt bei uns hören.

Auf ihrer ersten Vorabauskopplung "Limbs" gaben Meraine noch nicht sonderlich viel auf die Vorsilbe, die den Sound der Vorgängerband Akela geprägt hatte. Auf kompletter Albumlänge erweist sich "Meraine" allerdings nicht nur wieder als offensichtlicher vom Posthardcore, sondern auch von anderen Genres düsterer Machart beeinflusst.

"Entropy" und "Marrow" beispielsweise zitieren gerade in ihrer instrumentalen Wucht Post Metal der Marke Planks oder Cult Of Luna, "Floatage" schweißt Blastbeat-Einsprengsel an Screamo-Passagen, Postrock-Frickelgitarren und Hardcore-Doubletime und "Rusted Veins" entpuppt sich als Walzer zwischen Doom, Metal und verzweifeltem Hardcore.

"Meraine" erscheint am 30. September via Moment Of Collapse.

Album-Stream: Meraine - "Meraine"