Ozzy Osbourne gibt seinen Rücktritt vom Tourleben bekannt

Ozzy Osbournes Verletzung der Wirbelsäule vor vier Jahren mache für ihn das Touren mittlerweile unmöglich, schrieb er und sagte alle anstehenden Europa-Tourdaten im Mai ab, kündigte aber an, mit seinem Team an Alternativen zu arbeiten.

"Dies ist wahrscheinlich eines der schwersten Dinge, die ich je mit meinen treuen Fans teilen musste", beginnt der ehemalige Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne sein ausführliches Statement, mit dem er seinen Abschied vom Tourleben verkündet. Die Wirbelsäulenverletzung, die er sich vor vier Jahren bei einem schweren Unfall zuzog, mache es für den ebenfalls an Parkinson erkrankten 74-Jährigen unmöglich, weiterhin aufzutreten und die langen Reisen während einer Tour auf sich zu nehmen.

Zuletzt war Osbourne bei der Abschlussfeier der Commonwealth Games in Birmingham zusammen mit Ex-Sabbath-Kollege Tony Iommi aufgetreten. Dabei klang Osbournes Stimme überraschend gefestigt und klar, sodass Fans nach den mehrfachen Verschiebungen der eigentlich für 2018 angesetzten - und abgebrochenen - Tour doch noch Hoffnung auf einige Konzerte der Metal-Ikone hoffen konnten. Osbourne erklärte jedoch, dass die Behandlungen nicht wie gewünscht angeschlagen hätten: "Mein einziges Ziel in dieser Zeit war es, wieder auf die Bühne zu kommen. Meine Gesangsstimme ist in Ordnung. Doch nach drei Operationen, Stammzellenbehandlungen, endlosen Physiotherapiesitzungen und zuletzt der bahnbrechenden Cybernics (HAL)-Behandlung ist mein Körper immer noch schwach."

Mit der Absage für die ursprünglich auf Mai verschobene Tour mit Judas Priest entschuldigte sich Osbourne bei seinen Fans, kündigte aber auch an, mit seinem Team an Alternativen zu arbeiten, die ihn ohne die Strapazen einer Reise auftreten lassen können. "Glaubt mir, wenn ich sage, dass mich der Gedanke, meine Fans zu enttäuschen, wirklich mehr aufregt, als ihr jemals wissen werdet. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass meine Tourneetage auf diese Weise enden würden. Mein Team arbeitet derzeit an Ideen, wo ich auftreten kann, ohne von Stadt zu Stadt und von Land zu Land zu reisen." Zum Abschluss dankte er seiner Familie, Freunden und Fans für "ihre endlose Hingabe, Loyalität und Unterstützung" und, "dass sie mir das Leben geschenkt haben, von dem ich nie zu träumen gewagt hätte".

Die Tickets werden laut Osbourne bei den Vorverkaufsstellen rückerstattet. Osbournes bislang letztes Soloalbum "Patient Number 9" erschien im September 2022.

