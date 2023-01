Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Cosse, Snake Eyes und Staff Party.

Cosse

Heimatstadt: Paris, Frankreich

Genre: Post-Rock, Noiserock

Für Fans von: Slint, Lysistrata, Sonic Youth

Am 10. Februar werden Cosse ihr Debütalbum "It Turns Pale" veröffentlichen. Zuvor ist von dem Quartett aus Paris lediglich eine EP erschienen. Die Musik von Cosse oszilliert zwischen zurückhaltendem, atmosphärischem Post-Rock und krachigen Ausbrüchen. Aufgenommen haben sie ihr Album innerhalb von zwei Wochen in den Niederlanden im Katzwijm Studio mit Floyd Atema. Den haben sie kennengelernt, als sie jemanden suchten, der ihre erste EP mischen kann. Ihr Ziel fürs erste Album war, alle Facetten von Cosse zu offenbaren - von ruhigeren und eingängigeren Momenten bis hin zu lauten, avantgardistischen.

Instagram | Facebook | Bandcamp

Video: Cosse - "Evening"

Video: Cosse - "Crazy Horse" (Studio Session)

EP-Stream: Cosse - "Nothing Belongs To Anything"

Nothing Belongs to Anything by Cosse

Snake Eyes

Heimatstadt: Brighton, UK

Genre: Indie, Garage Rock, Alternative

Für Fans von: Gender Roles, Pabst, The Subways

Ihren Mix aus Indierock, Grunge, Noise und Garage nennen Snake Eyes "Gritpop". Das Trio, bestehend aus Bassistin/Sängerin Nicole Gill, Schlagzeuger Thomas Coe-Brooke und Sänger/Gitarrist Jim Heffy, hat bisher diverse Einzelsongs (mit Video) veröffentlicht und ist Ende 2022 beim britischen Indie Alcopop! vor Anker gegangen. Der neue Song "40 Winks", in dem es um Schlaflosigkeit geht, ist das erste Zeichen der Zusammenarbeit. Bisher ist noch kein Album der Band erschienen - nur das selbstveröffentlichte "The LoveHate Mixtape" versammelt 2021 diverse erste Songs.

Instagram | Facebook

Video: Snake Eyes - "40 Winks"

Video: Snake Eyes - "Skeletons"

Video: Snake Eyes - "Bugged Out"

Video: Snake Eyes - "Dig"

Video: Snake Eyes - "Scuttlebug"

Lyric Video: Snake Eyes - "Listen"

Staff Party

Heimatstadt: Brighton, UK

Genre: Noiserock, Post-Hardcore

Für Fans von: Shellac, The Jesus Lizard, Unsane

Ed Lamb (Gitarre/Gesang), JP Townsend (Schlagzeug) und Chazz Welfare (Bass) bilden eine von Brightons lautesten Bands, so sagt man. Und das will was heißen, denn die britische Küstenstadt ist für ihre nicht abreißende Reihe an neuen, frischen Rockbands berüchtigt (siehe auch Snake Eyes oben). Staff Party spielen groovy Noiserock mit gelegentlichen Post-Hardcore-Tendenzen und haben damit bisher nur eine Drei-Song-EP gefüllt (tatsächlich enthält "The End Is Nigh" drei Singles, die zwischen 2020 und 2021 erschienen sind). Mit "Dread" steht für den 25. April die nächste Drei-Song-EP an. Mit dem Video zu "Ego Death" gibt es davon bereits ein erstes Stück zu hören.

Instagram | Facebook | Bandcamp

Video: Staff Party - "Ego Death"

EP-Stream: Staff Party - "The End Is Nigh"