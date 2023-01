10 Songs mit... Meat Wave

Foto: Patrick Houdek

In unserer Rubrik "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese Ihnen bedeuten. Heute: Meat Wave über die 10 + 1 besten Songs aus ihrer Heimatstadt Chicago.

01. Melkbelly - "Doomspringa"

Eine meiner Lieblingsbands und einige meiner Lieblingsmenschen. Sie haben die Art sehr melodisch und poppig zu sein, während sie gleichzeitig die härteste und intensivste Band sind, die man je gesehen hat. Dies ist ein Oldie aber ein Goldie, ein All-Time-Jam.

02. The Brokedowns - "Wizard Symptoms"

The Brokedowns waren die erste lokale Band, die ich je gesehen habe. Und im Grunde die erste Punkband, die ich je gesehen habe. In einem Skatepark in Elgin, Illinois, als ich etwa 13 Jahre alt war, habe ich sie zum ersten Mal gesehen und sie haben etwas mit meinem Gehirn gemacht. Ich kann ihnen eine Menge vorwerfen, um ehrlich zu sein. Unser Bassist Joe Gac nimmt so ziemlich alle ihre Platten auf.

03. Dehd - "Fire Of Love"

Das ist eine andere Seite von Dehd - eine geheimnisvolle, dunkle Seite, die mich fasziniert. Ich denke, dies ist einer der besten Songs unserer Zeit.

04. Moontype - "About You"

Ein perfekter Song.

05. "Oozing Wound - "Diver"

Eine der mitreißendsten Bands überhaupt. Das Ende dieses Liedes ist sehr knallhart. Ich kann wirklich nicht viel mehr sagen, als dass er rockt.

06. Stuck - "Invisible Wall"

Wir hatten das Glück, die letzten beiden Shows unserer letzten Tour mit Stuck zu spielen. Sie sind eine eine neuere Band aus Chicago, aber sie haben das, was sie machen, sofort gemeistert. Wirklich interessante, komplizierte Songs, die sie mühelos hinbekommen. Ihr Schlagzeuger Tim Green hat auch das gesamte Design für "Malign Hex" entworfen. Tolle Leute.

07. Doom Flower - "Past Tense"

Doom Flower ist eine neuere Band aus unserer wunderbaren Stadt. Aber voller Legenden. Ihr kommendes neues Album ist ziemlich perfekt, ich höre es andauernd. Und ich habe schon lange kein Album mehr auf Dauerschleife gehört.

08. Stress Positions - "Walang Hiya"

Die meisten der Mitglieder waren früher in der Band C.H.E.W. Schnell, intensiv, großartig.

09. Tobacco City - "Never On My Mind"

Eine gewaltige Melodie. Klassische, zeitlos klingende Band. Einfach großartig. Ich mag auch alle Leute in der Band sehr.

10. Floatie - "Water Recipe"

Floatie ist cool. Mechanische, komplexe Musik, die aber mit Leichtigkeit und Unbeschwertheit gespielt wird. Einfach sehr chilliger Punk.

11. Heet Deth - "Planet Of The Apes"

Heet Deth ist eine Band, auf die ich erst kürzlich aufmerksam geworden bin. Ich habe sie live gesehen und sie sind einfach eine Naturgewalt. Ein Duo - Schlagzeug und Gitarre. Ziemlich düster und thrashig und spaßig.

Spotify-Playlist: 10 Songs mit... Meat Wave