Draußen! Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Circa Survive, INVSN, Mos Generator, Our Loss Is Total, The Sound Of Animals Fighting und Bloodcloot.

Platte der Woche: Circa Survive - "Two Dreams"

Das Comeback-Album von Circa Survive wird zum Schwanengesang. Umso tragischer, dass sie sich ausgerechnet hier so abwechslungsreich wie nie zuvor präsentieren. Während Anthony Green seinen Kampf gegen Heroin und psychische Probleme besingt, setzt die Post-Hardcore-Band auf hämmernde Synthesizer und flächige Gitarren, drehen dabei ihren Output um ein paar Grad zurück. Ein gelungener - hoffentlich nur vorläufiger - Abschied.

|>>> zur Review

Album-Stream: Circa Survive - "Two Dreams"

INVSN - "How Far Have We Fallen" (EP)

Die schwedischen Post-Punks legen kurz nach ihrem Album noch eine EP nach. Mit "How Far Have We Fallen" hat die Band um Dennis Lyxzén bewusste keine Studioschnipsel zusammengetragen, sondern präsentiert fünf melancholisch, ruhige Songs die den rebellischen Geist und die soziale Gerechtigkeit der Band besingen.

Mos Generator - "Time // Wounds"

Das Stoner-Trio scheint nach über zwei Jahrzehnten und zehn Alben eine gewisse Milde für sich entdeckt zu haben. Ihre Energie haben sie dabei aber nicht verloren: Mos Generator flirten mal mit dem Progressive Rock, mal mit psychedelischen Momenten und mal mit dem Classic-Rock. Der Funke springt dabei aber nicht über.

|>>> zur Review

Our Loss is Total - "I"

Was passiert wenn sich Teile von Heaven Shall Burn und Neaera zusammentun, um ein Black-Metal-Epos in vier Akten aufzunehmen? Die Antwort liefern Our Loss Is Total auf ihrem Debütalbum. Textlich geht es der Menschheit an den Kragen, während die Songs musikalisch wie ein Sturm über das Land fegen und Verwüstung hinterlassen.

|>>> zur Review

The Sound Of Animals Fighting - "Apeshit" (EP)

Auch mit nur vier Songs haben The Sound Of Animal Fighting dennoch ihren Genre-Mix spezialisiert. Nach 14 Jahren Pause kehrt das maskierte Kollektiv um Circa Survive-Sänger Anthony Green mit großen Schritten wieder in den musikalischen Vordergrund. Ob Prog-Hymne oder Electro-Beats, alles ist ein wenig vertreten.

|>>> zur Review

Bloodclot - "Souls" (EP)

Trotz endlosen Rechtsstreits mit seiner Ex-Band Cro-Mags, hat John Joseph immer noch Bock auf metallischen Hardcore. "Souls" ist die erste Veröffentlichung von seinem ehemaligen Seitenprojekt Bloodclot seit fünf Jahren, auf der er sich der 60-Jährige wie immer kampflustig gibt.

Spotify-Playlist: Draußen! Die Alben der Woche