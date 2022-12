Newsflash (Heaven Shall Burn, Crosses (†††), Fleetwood Mac u.a.)

Foto: Candy Welz

Neuigkeiten von Heaven Shall Burn, Crosses (†††), Fleetwood Mac, dem A Colossal Weekend Festival, Chubby And The Gang, Shame, The Waeve, Waxahatchee, Zulu und The Unsounded.

+++ Heaven Shall Burn haben zu ihrer Europa-Tour mit Trivium eine gemeinsame Split-Single bestätigt. Beide Bands covern sich darauf gegenseitig. Die Pressung ist auf 3000 Stück limitiert und erscheint in drei unterschiedlichen Ausführungen mit jeweils 1000 Stück: Grün, Rot und Eco-Vinyl. Die Seven-Inch mit dem Titel "European Tour 2023" erscheint am 23. Dezember und kann auf der Bandseite vorbestellt werden. Karten für die Co-Headliner-Tour im Januar gibts es noch bei Eventim verfügbar.

Cover & Tracklist: Heaven Shall Burn x Trivium - "European Tour 2023"

A. Heaven Shall Burn - "Pillars Of Serpents" (Trivium Cover)

B. Trivium - "Implore The Darken Sky" (Heaven Shall Burn Cover)

VISIONS empfiehlt: Heaven Shall Burn X Trivium

18.01. Saarlandhalle - Saarbrücken

20.01. Mitsubishi Electric Halle – Düsseldorf

21.01. Messehalle – Erfurt

29.01. Haus Auensee – Leipzig

10.02. MHP Arena – Ludwigsburg

11.02. Sporthalle Hamburg - Hamburg

12.02. Verti Music Hall - Berlin

15.02. Gasometer - Wien

17.02. Zenith - München

18.02. The Hall - Zürich

20.02. Jahrhunderthalle - Frankfurt/Main

Support: Obituary und Malevolence

+++ Crosses (†††) werden weiterhin als Duo auftreten. In einem Interview bei Kerrang bestätigte Mitglied und Far-Gitarrist Shaun Lopez, dass es Spannung im Bandgefüge gab. Demnach lebten sich Crosses-Mitglied und Deftones-Sänger Chino Moreno und Chuck Doom auseinander. Mit der neuen EP "Permanent Radiant" verzichtet das Dream-Pop-Duo nun dauerhaft auf das ehemalige Bandmitglied. Lopez öffnete sich im Gespräch: "Ich glaube, Chuck wollte sein Solo-Ding machen und Chino einbeziehen, was irgendwie bedeutete, dass er Crosses ohne mich machen wollte." Moreno fügte noch hinzu: "Er war einfach nicht anwesend, er hatte andere Projekte, an denen er mehr Interesse hatte. Es gab zwei Möglichkeiten: entweder wir machen es gar nicht, oder wir versuchen es mit uns beiden. Wir haben uns für Letzteres entschieden." Darüber hinaus bestätigte Moreno auch, kein Interesse an Soloprojekten zu haben. "Es macht nicht so viel Spaß, für mich selbst Musik zu machen. Ich glaube nicht, dass ich so interessant bin, dass ich eine Million Dinge habe, die ich mit der Welt teilen muss." Chuck Doom dagegen beschäftigt sich seit einigen Jahren mit dem Band-Projekt Saudade. Dabei integriert er Bandmitglieder, unter anderem von Bad Brains, in seinen kreativen Schreibprozess. Auch Moreno selbst sang auf dessen 2019er Single "Here" zusammen mit Chelsea Wolfe. Die kommende EP "Permanent Radiant" erscheint am 9. Dezember bei Warner und kann auf der Bandseite vorbestellt werden.

+++ Fleetwood Mac-Sängerin Christine McVie ist tot. Sie starb gestern Abend im Alter von 79 Jahren nach kurzer Krankheit. Ihre Familie veröffentlichte die Todesmeldung auf dem Facebook-Profil der Sängerin. McVie war 1970 zu Fleetwood Mac dazugestoßen, nachdem sie Frontmann Mick Fleetwood heiratete. Sie war maßgeblich an einigen der größten Hits der Band beteiligt und schrieb Songs wie "Little Lies", "Everywhere" und "Songbird". 1998 verließ sie die Band, kehrte allerdings 2014 zu Fleetwood Mac zurück. Ihren letzten Auftritt hatte sie im Februar 2020 als Teil des Tribute-Konzerts für das verstorbene Fleetwood Mac-Gründungsmitglied Peter Green. Die Band reagiert auf den Tod: in ihrem Statement bezeichneten sie McVie als "die beste Musikerin die man in seiner Band haben könne". Frontfrau Stevie Nicks veröffentlichte ein emotionales Statement an ihre "beste Freundin in der ganzen Welt", in dem sie betont, wie sehr sie es bereue, McVie vor ihrem Tod nicht noch einmal besucht zu haben. Mick Fleetwood verabschiedete sich ebenfalls in einem Instagram Post: "Ein Teil meines Herzens ist heute weggeflogen...ich werde alles an dir vermissen Christine McVie. Erinnerungen sind reichlich vorhanden...sie fliegen zu mir." Auch die Musikwelt reagierte auf den Tod: Paramore-Sängerin Hayley Williams bezeichnete McVie in ihrer Instagram-Story als "die beste Songwriterin von einer der besten Bands aller Zeiten", Garbage schrieben "Songbird forever" und The Subways bezeichneten McVie als "große Inspiration".

Christine McVies Familie verkündet Todesmeldung

Stevie Nicks über den Tod von Christine McVie

Mick Fleetwood äußert sich zum Tod von Christine McVie

Garbage betrauern den Tod von McVie

Gutted to learn about the passing of Christine McVie. Just gutted.

Songbird forever. ???? — Garbage (@garbage) November 30, 2022

The Subways über den Tod von McVie

Devastated to hear of the passing of Christine McVie. Such a huge inspiration. Please all play You Make Loving Fun nice and loud in her honour this evening. Celebrate those gorgeous chords, melodies, and lyrics, sung so heartfelt with her beautiful, inimitable voice. CC, CP, BL pic.twitter.com/gWfHkQ5H4Z — The Subways (@thesubways) November 30, 2022

+++ Das A Colossal Weekend Festival hat die ersten Acts für 2023 angekündigt. Neben den japanischen Experimentalrockern Boris, wird auch die australische Instrumentalband We Lost The Sea bei dem Festival in Dänemark auftreten. Ebenfalls mit dabei sind Inter Arma, Liturgy und Shy, Low. Vor Ankündigung des Line-ups schlugen die Veranstalter:innen allerdings ernstere Töne in einem Instagram-Statement an und erklärten, dass durch die Pandemie, den Krieg und die allgemeine politische und finanzielle Unsicherheit, die Festivaltickets für die nächste Ausgabe deutlich teurer werden würden. Statt umgerechnet knapp 81€ wie in diesem Jahr, kosten Tickets nun knapp 119€. Dafür versprechen die Veranstalter:innen den Besucher:innen allerdings auch einen Tag mehr Programm. Vom 11. bis 14. Mai findet das Festival nächstes Jahr bereits zum siebten Mal in der Nähe von Kopenhagen statt und bietet ein breites Programm zwischen Post-Metal und Post-Hardcore. Wochenendtickets bekommt ihr online.

Instagram-Beitrag: A Colossal Weekend-Festival über die Schwierigkeiten bei der Organisation

Live: A Colossal Weekend Festival

11.-14.05. Vega - Kopenhagen

+++ Chubby And The Gang haben eine Weihnachtssingle veröffentlicht. "Violent Night (A Christmas Tale)" ist Teil der Seven-Inch "Chubby And The Gang Presents: A Christmas Extravaganza", die am 14. Dezember via Partisan erscheint. Der andere Track der Doppel-A-Seite trägt den Titel "Red Rag To A Bull". Frontmann Charlie Manning Walker wurde zu den beiden Songs inspiriert, weil er die klassischen Weihnachtshits im Radio nicht mehr hören konnte: "Ich habe diesen Weihnachtssong geschrieben, als ich in meinem Van saß und fror, während ich darauf wartete, während der Feiertage mit der Arbeit zu beginnen. Weil ich es leid bin, immer dieselben vier Lieder zu hören." Anfang des Jahres hatte die Londoner Punk-Band zuletzt die EP "Labour Of Love"-EP veröffentlicht.

Video: Chubby And The Gang - "Violent Night (A Christmas Tale)"

Instagram-Post: Chubby And The Gang teilen Weihnachtssingle

+++ Shame haben einige Songs ihres neuen Albums live gespielt. Am 28. November spielten die Post-Punks eine schwitzige Shows auf einem Boot mitten auf der Themse in London und performten dabei gleich acht der zehn Tracks ihres neuen Albums "Food For Worms", das am 24. Februar erscheint. Einzig die neuen Songs "Different Person" und "All The People" erlebten nicht ihre Live-Premiere. Mitte des Monats hatten Shame ihr neues Album mit der Single "Fingers Of Steel" angekündigt. Im nächsten Jahr geht die Post-Punk-Band nach Albumrelease auf Tour und schaut auch bei vier Shows in Deutschland vorbei. Tickets gibt es online.

Video: Shame spielen "Concrete" live auf der Themse

Video: Shame - "Fingers Of Steel" Live

Live: Shame

24.03. Zürich - Plaza

26.03. München - Technikum

27.03. Berlin - Astra Kulturhaus

28.03. Hamburg - Markthalle

04.04. Köln - Gloria

+++ The Waeve haben die neue Single "Kill Me Again" veröffentlicht. Der Song behandelt die Vergänglichkeit von allem: "Es erforscht das Gefühl des Nichtseins oder das Gefühl der Formveränderung während intensiver Lust, den Kampf des Lichts um die Existenz im Universum, während es zunehmend von dunklen Kräften beeinflusst wird", soweit die Aussage der Band. Das gleichnamige Debütalbum des gemeinsamen Projekts von Blur-Gitarrist Graham Coxon und Singer/Songwriterin Rose Elinor Dougall erscheint am 3. Februar. Bisher waren bereits die Singles "Somehing Pretty", "Can I Call You" und zuletzt "Drowning" erschienen. "The Waeve" kann vorbestellt werden.

Video: The Waeve - "Kill Me Again"

+++ Waxahatchee hat eine Europatour angekündigt. Zum ersten Mal seit 2018 kommt Katie Crutchfield aufs europäische Festland und macht auch für ein Konzert in Deutschland in der Hamburger Elbphilharmonie halt. Die Indiefolk-Musikerin hatte 2020 zuletzt das Waxahatchee-Album "Saint Cloud" veröffentlicht. Seitdem hatte sie das Nebenprojekt Plains mit Singer/Songwriterin Jess Williamson gegründet und Mitte Oktober das Album "I Walked With You A Ways" veröffentlicht. Tickets für das Konzert in Hamburg gibt es ab Freitag, 10 Uhr online.

Instagram-Beitrag: Waxahatchee kündigen EU-Tour an

Live: Waxahatchee

13.04. Hamburg - Elbphilharmonie

14.04. Rotterdam - Motel Mozaique Festival

15.04. Amsterdam - Zonnehuis

16.04. Antwerpen - Bourla

+++ Die Hardcore-Band Zulu hat die neue Single "Fakin' Tha Funk (You Get Did)" veröffentlicht. Der Song ist ein weiterer Vorbote auf das Debütalbum der Band, "A New Tomorrow", das am 3. März via Flatspot erscheint. Das Album soll laut Frontmann Anaiah Lei einen anderen Ansatz wählen, als die vorangegangenen EPs: "Während unser früheres Material einen direkteren Ansatz verfolgte und die Behandlung schwarzer Menschen auf der ganzen Welt sehr direkt darstellte, wollte ich einen Schritt zurücktreten und die Liebe und Schönheit von uns zum Ausdruck bringen. Dass wir trotz all der harten Dinge, die wir durchmachen, nicht nur das sind, was wir sind, und dass uns das nicht ausmacht." Das Album kann vorbestellt werden.

Video: Zulu - "Fakin' Tha Funk (You Get Did)"

Cover & Tracklist: Zulu - "A New Tomorrow"

01. "Africa"

02. "For Sista Humphrey"

03. "Our Day Is Now"

04. "Music To Driveby"

05. "Where I'm From" (feat. Pierce Jordan & Obiama Ugonna)

06. "Fakin' Tha Funk (You Get Did)"

07. "Shine Eternally"

08. "Must I Only Share My Pain"

09. "Lyfe Az A Shorty Shun B So Ruff"

10. "From Tha Gods To Earth"

11. "Créme De Cassis By Aleisia Miller & Precious Tucker"

12. We're More Than This"

13. "52 Fatal Strikes" (feat. Paris Roberts)

14. "Divine Intervention"

15. "Who Jah Bless No One Curse"

+++ The Unsounded haben die Single "Braindead" geteilt. Das Video zum Song ist im Comic-Stil gehalten und spielt sich durch hypnotische Sequenzen gefüllt mit Zombies und Totenköpfen. Die Punkrock-Band aus Hannover gründete sich im Frühjahr 2021 und teilte seitdem bereits den Song "Unsound Family".

Video: The Unsounded - "Braindead"