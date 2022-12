Motörhead teilen bisher unveröffentlichten Song "Bullet In Your Brain"

Der stampfende Track ist Teil einer Extended Edition von Motörheads finalem Album "Black Magic", die im Februar erscheinen soll.

Kurz bevor Frontmann Lemmy Kilmister 2015 verstarb, veröffentlichten Motörhead noch ihr 22. Studioalbum "Bad Magic" - auf dem man der Band Alter und Krankheit kaum anhörte. Das gilt auch für das bislang unveröffentlichte "Bullet In Your Brain", das neben seinen schnellen fiesen Riffs und fetter Bassline die typischen Motörhead-Trademark-Sounds aufweist. Der Song stammt von der erweiterten Neuauflage des finalen Studioalbums mit dem Titel "Seriously Bad Magic".

Die Extended Edition enthält neben "Bullet In Your Brain" auch "Greedy Bastards", einen weiteren Song aus den Sessions zu "Bad Magic", der nicht auf dem Release von 2015 zu hören war. Daneben findet man auf "Seriously Bad Magic" auch Bowie-Cover "Heroes", ein Live-Set vom japanischen Mt. Fuji Festival 2015, ein Audio-Interview mit Lemmy und ein Ouija-Brett. Die erweiterte Neuauflage erscheint am 24. Februar 2023 und kann im Bandshop vorbestellt werden.

Im offiziellen Video zum Track sieht man ebenfalls bislang unveröffentlichte Aufnahmen von Lemmy, Phil Campbell und Mikkey Dee bei den Aufnahmen zu "Bad Magic" im Studio, bei denen die Band entweder akribisch über den Mischpulten hockt oder auf der Couch rumhängt.

Erst im Juni wurde ein Teil von Lemmys Asche beim diesjährigen Hellfest beigesetzt. Dafür hat das französische Metal-Festival eine eigene Gedenkstätte mit einer riesigen Statue des 2015 verstorbenen Motörhead-Frontmanns errichtet. Die offizielle Zeremonie wurde von den Dee und Campbell begleitet.

Video: Motörhead - "Bullet In Your Brain"

Cover & Tracklist: Motörhead - "Seriously Bad Magic"

01. "Victory Or Die"

02. "Thunder & Lightning"

03. "Fire Storm Hotel"

04. "Shoot Out All Of Your Lights"

05. "The Devil"

06. "Electricity"

07. "Evil Eye"

08. "Teach Them How To Bleed"

09. "Till The End"

10. "Tell Me Who To Kill"

11. "Choking On Your Screams"

12. "When The Sky Comes Looking For You"

13. "Sympathy For The Devil"

14. "Heroes"

15. "Bullet In Your Brain"

16. "Greedy Bastards"

Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!:

01. "We Are Motörhead"

02. "Damage Case"

03. "Stay Clean"

04. "Metropolis"

05. "Over The Top"

06. "String Theory"

07. "The Chase Is Better Than The Catch"

08. "Rock It"

09. "Lost Woman Blues"

10. "Doctor Rock"

11. "Just 'Cos You Got The Power"

12. "Going To Brazil"

13. "Ace Of Spades"

14. "Overkill"