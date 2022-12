Bergfestival veröffentlicht finalen Timetable

Foto: Bergfestival

Nur noch 9 Tage trennen uns von der diesjährigen Ausgabe des Bergfestivals, nun hat das Festival den finalen Zeitplan veröffentlicht. Mit dabei sind unter anderem Billy Talent, Frank Turner & The Sleeping Souls, Wanda - und VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp.

Die letzten beiden Ausgaben des Bergfestivals mussten pandemiebedingt ausfallen, doch in diesem Jahr ist der Urlaubsort Saalbach-Hinterglemm bereits zum achten Mal dazu bereit Musik- und Schneefanatiker zu empfangen. Am 9. und 10. Dezember treten in dem beschaulichen Ort zahlreiche namhafte Bands auf.

Direkt der erste Tag des Bergfestivals kann mit seiner Auswahl an starken Namen überzeugen: neben Billy Talent, die gerade mitten in ihrer "Crisis Of Faith"-Tour sind, tritt auch Frank Turner auf, ebenso wie das Fuzz-Trio Pabst. Im Anschluss legt unser Redakteur Jan Schwarzkamp bis in die frühen Morgenstunden als DJ im Castello auf. Am Samstag wird das Line-up dann etwas zahmer und hat die österreichischen Indie-Helden Wanda und Pop-Sänger Clueso im Hauptprogramm. Außerdem mit dabei sind die Wiener Punker Leftovers. An beiden Tagen ist ebenfalls Bloodhound Gang-Bassist Evil Jared und die Italo-Schlager-Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys dabei.

Neben dem Programm auf den Bühnen, haben Besucher:innen des Festivals außerdem die Möglichkeit das Skigebiet, oder eine der zahlreichen Aprés-Ski-Partys zu besuchen. Den gesamten Zeitplan, sowie Tickets für das Festival bekommt ihr online. Tagestickets gibt es ab 59,90€, Tickets für das ganze Festival ab 99,90€.

