Newsflash (Ghost, Fuzz, Kurt Cobain u.a.)

Foto: Mikael Eriksson

Neuigkeiten von Ghost, Fuzz, Kurt Cobain, dem Roskilde Festival, One Step Closer, Circa Waves, Municipal Waste und Shybits.

+++ Ghost haben zwei Deutschland-Konzerte im kommenden Jahr bestätigt. Die maskierte Heavy-Metal-Band aus Schweden bringt ihr düsteres Spektakel unter anderem nach Berlin und Hamburg. Mit ihrem aktuellen Album "Impera" ging die Gruppe um Mastermind Tobias Forge in diesem Jahr schon auf eine Tour durch Europa und Nordamerika. Ihre üppig inszenierten Shows beinhalten nicht nur mystische Wiederbelebungen von ehemaligen (fiktiven) Bandmitgliedern, sondern auch viel Weihrauch und Pyrotechnik. Der Ticketverkauf startet am Freitag, den 2. Dezember, um 11 Uhr. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Instagram-Post: Ghost kündigen Deutschland-Konzerte an

Live: Ghost

06.06. Velodrom - Berlin

19.06. Barclays Arena - Hamburg

+++ Fuzz haben eine Europatour angekündigt. Das Power-Trio rund um Mastermind Ty Segall kommt im März für fünf Shows in den deutschsprachigen Raum, nachdem vorherige Touren pandemiebedingt mehrfach verschoben werden mussten. Fuzz veröffentlichten zuletzt 2020 ihr Album "III". Tickets für die Shows in Deutschland gibt es bei Eventim.

Instagram-Post: Fuzz kündigen Europatour an

Live: Fuzz

28.02. Antwerpen - Trix

01.03. Rotterdam - Rotown

02.03. Berlin - SO36

03.03. Oberhausen - Ebertbad

18.03. Nijmegen - Doornroosje

+++ Eine Interviewsammlung von Kurt Cobain wurde veröffentlicht. "The Last Interview" beinhaltet acht Interviews mit dem verstorbenen Nirvana-Frontmann - drei davon bisher unveröffentlicht. Die Texte decken einen Zeitraum von circa 1990 bis 1994 ab und beinhalten auch das letzte Interview von Cobain knapp 2 Monate vor seinem Tod. Zusammengestellt wurden sie von Schriftstellerin Dana Spiotta, thematisch steht vor allem die schwierige Beziehung Cobains mit seiner Berühmtheit im Mittelpunkt. "The Last Interview" kann auf verschiedenen Seiten bestellt werden - unter anderem bei Jpc.

+++ Das Roskilde Festival hat 19 neue Bands bestätigt. Bei dem dänischen Non-Profit-Festival treten im nächsten Sommer unter anderem die Britpop-Helden Blur auf, die das Festival bereits zum 10. Mal beehren. Wiederholungstäter sind außerdem Queens Of The Stone Age, die zum fünften Mal auf der Bühne des Roskilde Festivals stehen werden. Außerdem wird das Line-up durch die Dreampop-Band Japanese Breakfast und die Schwedin Tove Lo ergänzt. Ende Oktober wurden bereits erste Acts bestätigt, unter anderem der nigerianische Sänger Burna Boy und Denzel Curry. Vom 24. Juni bis 1. Juli findet das Festival im nächsten Jahr in der Nähe von Kopenhagen statt, Tickets gibt es direkt auf der Seite des Veranstalters.

+++ One Step Closer haben die neue Single "Dark Blue" veröffentlicht. Inspiration für den Song lieferte laut Frontmann Ryan Savitski die Angst vor Veränderung und dem vergessen werden: "Anfang des Jahres [...] hatte ich mit der Tatsache zu kämpfen, dass wir in diesem Jahr viel auf Tournee sein würden.[...] Ich hatte fast das Gefühl, die Leute würden mich aus irgendeinem Grund vergessen, oder die Beziehungen würden sich ändern, während ich weg war", so Savitski. "Bei diesen Gedanken fand ich Trost, indem ich aus dem Fenster des Vans schaute und Dinge sah, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals sehen würde. [...] Dieser Song stellt diese widersprüchlichen Momente dar." Ihr Debütalbum "This Place You Know" hatte die Post-Hardcore-Band letztes Jahr veröffentlicht, ob "Dark Blue" ein erster Vorbote auf einen Nachfolger ist, ist bisher nicht bekannt.

Stream: One Step Closer - "Dark Blue"

+++ Circa Waves haben die Single "Carry You Home" veröffentlicht. Im Video zur neuen Single wird ein wilder Roadtrip und die besten Seiten einer aufblühenden Freundschaft portraitiert. Nach "Do You Wanna Talk" ist der Song die zweite Vorabsingle zum neuen Album der Indierocker. "Never Going Under" erscheint am 13. Januar und kann vorbestellt werden.

Video: Circa Waves - "Carry You Home"

+++ Municipal Waste haben ein neues Musikvideo veröffentlicht. Die Single "Crank The Heat" stammt vom aktuellen Album "Electrified Brain". Die Aufnahmen zu dem Video stammen von Regisseur David Brodsky während der diesjährigen großen Hitzewelle in New York. Die Band ließ sich dafür durch die Metropole kutschieren. "Während sich alle für die Ferien-/Wintersaison einrichten, dachten wir, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, um euch in die glorreiche NYC-Sommerhitzewelle von 2022 zu entführen", so die Band. "Wir hoffen, dass dieses Video ein echter Knaller ist und wir uns auf wärmere Zeiten freuen können." Die aktuelle Platte ist noch online verfügbar. Demnächst geht die Gruppe aus Richmond, Virginia mit High On Fire auf eine Co-Headliner-Tour durch Nordamerika.

Video: Municipal Waste - "Crank The Heat"

+++ Shybits und Art Brut-Frontmann Eddie Argos haben gemeinsam die Weihnachtssingle "Hope This Christmas" veröffentlicht. Die Aufgabe einen Weihnachtssong zu schreiben, kam vom Label, die Motivation den Frontmann der Artpunk-Band ins Boot zu holen, kam allerdings von der Band: "Wir wollten einen Weihnachtssong schreiben, der nach Shybits klingt, aber auch einige traditionelle Weihnachtsthemen enthält. Es war ein Traum, mit Eddie an einem Song zu arbeiten. Er kam buchstäblich ins Studio und hat die ganze Performance frei gestaltet." Das Berliner Indiepunk-Trio hatte Anfang des Jahres ihr Debütalbum "Body Lotion" veröffentlicht.

Video: Shybits feat. Eddie Argos - "Hope This Christmas"