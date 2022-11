Politische Alben: Die Playlist zum Special in VISIONS 357

Foto: Anna Merten

Manche Songs und Alben bringen einen nicht nur in Bewegung, sondern auch zum Nachdenken - und manche sorgen mit ihren Botschaften und Sounds regelrecht für ein politisches Beben. In VISIONS 357 stellen wir Platten vor, die sich ganz klar positionieren - und hier ist die passende Playlist dazu, die euch die Musik zum Widerstand liefert.

Klar, ohne eine gute Hookline, eine eingängige Melodie, ein starkes Riff geht es nicht. Aber wie viel mehr ein Song knallen, mitreißen, berühren kann, wenn er dazu auch noch eine Botschaft von Rebellion und Widerstand, vom Kampf um Gerechtigkeit und Gemeinschaft mitliefert!

In VISIONS 357 präsentieren wir in einem Special 25 politische Alben, deren politische Ansagen unzählige Fans und Musiker-Kolleg:innen geprägt haben. Außerdem schauen wir nochmal ausführlich auf Rage Against The Machines Debütalbum, das jetzt 30 Jahre alt ist - und wie kaum ein anderes einer ganzen Generation unbestechlichen Groove und unbestechliche Haltung gleichermaßen vorgelebt hat (weshalb ihr die Platte aktuell auch nochmal auf Vinyl gewinnen könnt). Und mit den schon immer sehr gesellschaftskritischen und sozial engagierten Politpunks Anti-Flag haben wir uns zum Song-Blind-Date getroffen - natürlich zum Thema Protestsongs.

All das kann aber natürlich nur einen kleinen Ausschnitt jener Musik zeigen, die ihr politisches Bewusstsein in den vergangenen Jahrzehnten mehr oder weniger explizit nach außen getragen hat. Daher haben wir hier nochmal eine umfassendere (aber natürlich immer noch unvollständige) Liste mit Protestsongs angelegt, mit denen ihr quasi eine Reise durch die Musik des Widerstands im Schnelldurchlauf erleben könnt. Angefangen beim Antirassismus und Antifaschismus von Künstler:innen wie Billie Holiday und Woody Guthrie über Evergreens von Bob Dylan, Ton Steine Scherben und Dead Kennedys bis hin zu modernen Acts wie Rise Against und Algiers präsentieren wir euch einige der wichtigsten Protestsongs der Musikgeschichte.

VISIONS 357 ist ab dem 25. November im Handel erhältlich, ihr könnt das Heft dann auch bei uns bestellen.

Spotify-Playlist: Protestsongs