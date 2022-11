The Distillers kündigen Nachholtermine an

Foto: Jorma Vik

Nach den Verschiebungen erreicht die The Distillers-Reunion endlich auch Europa: Im Frühsommer werden die wiedervereinten Streetpunks um Frontfrau Brody Dalle gleich drei Shows in Deutschland spielen.

Ursprünglich war das Live-Comeback hierzulande schon für 2020 geplant, doch wegen der Coronavirus-Pandemie kann es nach erneuter Verschiebungen erst im Mai und Juni 2023 losgehen. Dann spielen The Distillers nämlich zwei Shows in der Fabrik Hamburg und ein Konzert in der Berliner Zitadelle.

Damit kommen endlich auch Fans hierzulande in den Genuss des Comebacks: 2018 fand sich die Streetpunk-Band um Brody Dalle nach ersten Anzeichen wieder zusammen, um zunächst nur ein ein Festivalkonzert zu spielen. Draus wurde jedoch eine ganze US-Tour mit dem ersten neuen Songs seit 15 Jahren, "Man vs. Magnet", im Windschatten.

Anfang 2019 verkündeten die Distillers dann, dass sie eine neue Platte aufnehmen würden. Abgesehen von ihrem weihnachtlichen Konzertstream mit begleitendem Live-Album und den Tourabsagen Anfang des Jahres gab es allerdings keine Wasserstandsmeldungen in jüngerer Vergangenheit.

Dalle hatte nach dem zeitweiligen Ende ihrer Hauptband mit Spinnerette ein neues Bandprojekt am Start, das jedoch nur eine Platte veröffentlichte. 2014 erschien noch ihr Solodebüt "Diploid Love".

VISIONS empfiehlt:

The Distillers

29.05.2023 Hamburg – Fabrik

30.05.2023 Hamburg – Fabrik

01.06.2023 Berlin – Zitadelle