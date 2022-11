La Dispute kündigen Tour für 2023 an

Foto: Pooneh Ghana

La Dispute kommen 2023 das erste Mal seit vier Jahren wieder nach Deutschland, um das Jubiläum ihres Meilensteins "Wildlife" nachzuholen.

Zuletzt spielten die Post-Hardcore-Geschichtenerzähler 2019 mit ihrem noch aktuellen Album "Panorama" im Gepäck jede Menge Shows in Europa. Schon im Mai 2020 sollte es mit der Live-Präsentation dieser düster-sphärische Platte - gute zehn Jahre nach dem Debüt "Somewhere At The Bottom Of The River Between Vega And Altair" - weitergehen, doch die Pandemie machte ihnen auch bei der Verlegung einen Strich durch die Rechnung.

2023 wollen La Dispute also die letzten beiden Jahre nachholen und steuern endlich eine ganze Reihe Headliner-Konzerte an, allein sechs davon in Deutschland. Im Fokus steht dieses Mal allerdings ihr Genre-Meilenstein "Wildlife". Das zweite Album der Band aus Grand Rapids, Michigan erschien 2011 und besteht aus 14 Kurzgeschichten sowie der Geschichte des Geschichtenschreibers als Rahmenhandlung. Als dicht gepacktes 57-Minuten-Album mit einem massiven Überbau und Sound-Experimenten setzten La Dispute neue Maßstabe. Zusammen mit den Supportacts Pool Kids und Oceanator steigen im April und Mai also die vertagten Jubiläumspartys des Albums.

Der allgemeine Vorverkauf startet am 11. November um 10 Uhr. Exklusive Vorab-Tickets gibt es bei Eventim schon am 9. November.

VISIONS empfiehlt:

La Dispute "Wildlife 10+2 Anniversary"

26.04.2023 Köln - Essigfabrik

28.04.2023 Hamburg - Uebel & Gefährlich

29.04.2023 Berlin - Astra Kulturhaus

30.04.2023 Dresden - Beatpol

02.05.2023 München - Backstage Werk

03.05.2023 Wiesbaden - Schlachthof Wiesbaden