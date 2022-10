VISIONS empfiehlt: Jera On Air veröffentlicht erste Bandwelle für 2023

Foto: Jera On Air

Noch 34 Wochen trennen uns von der nächsten Ausgabe des Jera On Air, doch schon jetzt liefert uns das Festival an der deutsch-niederländischen Grenze Vorfreude aus das kommende Jahr. Mit der ersten Bandwelle kündigen die Veranstalter:innen bereits über 30 Acts an, die ein Live-Feuerwerk für Fans von Punk-, Hard und Metalcore versprechen.

Nur knapp 20km von der deutschen Grenze entfernt, versammeln sich vom 22. bis 24. Juni bereits zum 29. Mal wieder die Szene-Schwergewichte im niederländischen Ysselsteyn. In den vergangenen Jahren entwickelte sich das Festival zu einem der größten im Benelux-Raum, hat dadurch allerdings nichts von seiner familiären Atmosphäre verloren. Mit der ersten Bandwelle tischt uns das Jera On Air heute bereits über 30 Acts aus der Punk, Hardcore und Metalcore Szene auf. Als erster Headliner für das kommende Jahr wurden die Szenegrößen Parkway Drive angekündigt, die mit ihrem neuesten Album "Darker Still" wieder einmal bewiesen haben, dass ihr moderner Metalcore für die großen Festivalbühnen gemacht ist.

Zum ersten Mal seit sechs Jahren beehren uns außerdem die kalifornischen Streetpunks Rancid wieder in Europa. Ebenfalls nach langer Abstinenz geben sich zudem The Ghost Inside die Ehre auf der Jera-On-Air-Bühne, nachdem sie von einem schweren Busunfall 2015 ausgebremst wurde - nun sind sie aber zurück und das stärker als je zuvor. Auch sonst kommen Hardcore-Fans auf ihre Kosten: neben der New Yorker Hardcore-Institution Sick Of It All, sind auch die Metalcore-Lieblinge Hatebreed am Start, genau wie Fever 333. Zwei der drei Mitglieder der politischen Hardcore-Band hatten erst Anfang des Monats ihren Ausstieg aus der Band angekündigt, wir dürfen also gespannt sein in welcher Formation sich Kalifornier im Sommer 2023 präsentieren.

Weiterhin ergänzen das Line-up unter anderem The Amity Affliction, Landmvrks, The Flatliners und The Menzingers. Auf vier Bühnen bietet das Festival im Süden der Niederlande jetzt schon ein vollgepacktes Wochenende für Fans von Punk, Hardcore und Metalcore. Wer neben dem diversen Bühnenprogramm noch mehr Abwechslung benötigt, findet auch vor der DJ-Stage, im Biergarten oder im Foodcourt ein Plätzchen. Das komplette Line-up findet ihr auf der Webseite des Veranstalters.

Tagestickets gibt es ab 90€, Wochenendtickets (ohne Camping) sind ab 150€. über die Ticketseite des Festivals.

Erste Bandwelle des Jera On Air

VISIONS empfiehlt:

Jera On Air

22.-24.06. Ysselstein - Agrobaan 15