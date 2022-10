VISIONS empfiehlt: Kadavar und Graveyard kommen auf Tour

Starkes Retrorock-Paket im Anflug: Kadavar & Graveyard werden 2023 gemeinsam bei uns auf der Bühne stehen. Und einen noch geheimen Special Guest bringen sie ebenfalls mit.

Sechs Städte in Deutschland, Österreich und Luxemburg dürfen sich im kommenden Frühjahr auf gemeinsame Konzerte von Kadavar und Graveyard freuen. Tickets gibt es ab dem 28. Oktober um 10 Uhr via Eventim, der allgemeine Vorverkauf startet dann am 4. November um 10 Uhr.

Die Berliner Kadavar haben die schwierigen vergangenen Jahre produktiv genutzt: Nach ihrem kurz vor der Pandemie erschienenen Studioalbum "For The Dead Travel Fast" (2019) lotete die Band mit "The Isolation Tapes" (2020) mittels Psychedelic und Synthesizern neue Möglichkeiten in ihrem Retro- und Heavyrock-Sound aus. Für "Eldovar: A Story Of Darkness & Light" (2021) tat sich das Trio mit den US-amerikanischen Stoner-Doom-Proggern Elder zusammen. Und mit dem Re-Generation Fest rief die Band sogar ein eigenes Festival ins Leben, das im Sommer seine Premiere feierte und über das sich die Band im Interview sehr glücklich zeigte.

Auch die Schweden Graveyard dürften nach den kargen Pandemiejahren wieder nach Konzerten dürsten. 2016 hatte die Band noch ihre Auflösung verkündet, um nur wenige Monate später wieder zurückzukommen und dann im folgenden Jahr das immer noch aktuelle Album "Peace" (2018) hinterherzuschieben.

Beide Bands bringen zu ihren Shows noch einen Special Guest mit. Wer das sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

VISIONS empfiehlt:

Kadavar + Graveyard + Special Guest

19.04. Hamburg - Große Freiheit 36

21.04. Stuttgart - LKA Longhorn

22.04. Frankfurt/Main - Zoom

24.04. München - Backstage Werk

25.04. Wien - Arena

06.05. Luxemburg - Den Atelier