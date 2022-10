VISIONS empfiehlt: Le Guess Who? präsentiert Programm und Timetable

Foto: Melanie Marsman

Vom 10. bis 13. November strömen wieder diverse Newcomer und etablierte Bands nach Utrecht zum Le Guess Who?, um in unterschiedlichsten Locations ihre genreübergreifende Musik zu spielen. Zum 15-jährigen Jubiläum stellten die Verantalter:innen erneut ein vielseitiges und diverses Kulturprogramm zusammen.

Vom 10. bis 13. November treffen in der niederländischen Stadt Utrecht wieder Kulturen und Künste aufeinander und zieht damit über vier Tage die gesamte Innenstadt in seinen Bann. Das bunte Programm aus Indie, Rock, Pop und Electronic findet nämlich über die Stadt verteilt in Kirchen, Theatern, Clubs und Pop-up-Locations statt. Die Stadtverwaltung selbst übernahm die Programmdirektion für die hybride Kulturveranstaltung mit 150 Artists und Gästen aus 39 Ländern in diesem Jahr.

Mit Bestätigung des Line-ups wurde nicht nur bekannt, dass einige absolute Geheimtipps auftreten werden, auch einige bereits etablierte Bands ergänzen das diverse Festival. Etwa die maskierten Schweden Goat mit einem ihrer intensiven Konzerte. Und auch die Post-Punks Dry Cleaning, Personal Trainer und Jeff Parker stehen mit auf dem Timetable. Neben den Konzerten verfolgt das Le Guess Who? auch einen multidisziplinären Ansatz und zeigt Kusntaustellungen, Filme, Podiumsdiskussionen und Lichtinstallationen.

Wie üblich gibt es ein frei zugängliches Tagesprogramm mit Workshops, Städtetouren und kulinarischen Exkursionen. Die Karten für die Konzertlocations sind leider schon ausverkauft. Das komplette Programm kann online eingesehen werden.

Video: Le Guess Who? - A Celebration Of Sound