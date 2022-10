Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Glyders, Olivia Barton und Going Off.

Glyders

Heimatstadt: Chicago, Illinois

Genre: Garage Rock, Country, Lo-Fi

Für Fans von: Ty Segall, Golden Animals, Dommengang

Glyders wurden 2014 vom Paar Eliza Weber und Joshua Condon gegründet. Die Schlagzeuger haben öfter mal gewechselt, aber Joe Seger gibt ihnen nun Halt. Ganz ohne ein Album in der Tasche sind sie bereits zwischen den USA und Europa getourt - dafür mit teils selbstveröffentlichten Tape-EPs. Die erste erscheint 2014, zwei weitere und zwei Seven-Inches folgen bis 2020. Doch mit "Maria's Hunt" (via Country Thyme) steht für den 20. Januar endlich das erste Album an - aber nur auf Vinyl und Cassette. Der Rock des Trios ist minimalistisch, mal lofi, meist klassisch zwischen Garage und Country oszillierend. Eine erste Kostprobe gibt es von der Platte mit dem schön à la Velvet-Underground vor sich hin pulsierenden "High Time".

Instagram | Bandcamp | Facebook

Video: Glyders - "High Time"

Stream: Glyders - "Media Storm / Tucker Special"

Media Storm / Tucker Special by Glyders

EP-Stream: Glyders - "Lend A Hand"

Lend A Hand by Glyders

EP-Stream: Glyders - "DIM"

DIM by Glyders

Stream: Glyders - "Every Boy And Girl / Better Days"

Glyders 7" by Glyders

EP-Stream: Glyders - "Glyders"

Glyders EP by Glyders

Olivia Barton

Heimatstadt: Nashville, Tennessee

Genre: Singer/Songwriter

Für Fans von: frühe Angel Olsen, Sheryl Crow, Julien Baker

Illuminati Hotties' Sarah Tudzin ist bereits großer Fan von ihr und nimmt Olivia Barton gerade mit auf US-Tour. Tudzin kann ja manchmal auch ruhig und intim - doch genau das ist das Kerngeschäft von Barton. Sie ist Singer/Songwriterin, ihre Mittel der Wahl sind eine Akustikgitarre, ihre sanfte Stimme und Texte, die so nahbar sind, als würde sie uns aus ihrem Tagebuch vorlesen. Oft hat das einen angenehm leichten 90s-Songwriter-Pop-Vibe. 2019 erscheint ihr Debütalbum "I Could Have Smiled More", am 4. November folgt mit "This Is A Good Sign" die Fortsetzung. Fünf Stücke davon gibt es unten bereits zu hören.

Bandcamp| Instagram

Stream: Olivia Barton - "This Is A Good Sign" (5 Songs)

This is a Good Sign by Olivia Barton

Going Off

Heimatstadt: Manchester, UK

Genre: Hardcore, Metalcore

Für Fans von: Trash Talk, Jesus Piece, 25 Ta Life

Metallischer Hardcore mit mal stärkerem, mal weniger starkem 90er-Einschlag erlebt seit einigen Jahren ein Revival. Dem haben sich auch Going Off 2019 angeschlossen. Kurze, teils asozial brutale Songs mit herrlich stumpfen, klassischen Breakdown-Parts zeichnen ihre erste, unbetitelte EP von 2019 und die zweite namens "Destroy" von 2020 aus. Jetzt macht die Band Ernst. Church Road hat sie gesignt und wird am 24. Februar das erste Album "What Makes You Tick?" veröffentlichen. Einen ersten Song davon gibt es bereits - und er stellt ein Novum dar: "Premium Dream" knackt tatsächlich die Zwei-Minuten-Marke.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Video: Going Off - "Premium Dream"

EP-Stream: Going Off - "Destroy"