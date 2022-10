Newsflash (Blink-182, Run The Jewels, Elder u.a.)

Foto: Jack Bridgland

Neuigkeiten von Blink 182, Run The Jewels, Elder, Arctic Monkeys, L.S. Dunes, Show Me The Body, The Baboon Show, Stillwell, Pile Of Love und Rosy Finch.

+++ Matt Skiba hat fertige Songs mit Blink-182 bestätigt. Der ehemalige Gitarrist hat im Interview mit Vulture äußerst positiv über seine Zeit in der Band gesprochen. Zum bereits vor der Reunion und seinem Ausstieg aufgenommenen Material sagte Skiba: "Es ist fast ein ganzes Album voll. Es sollte eigentlich nur eine EP sein, aber es wurde immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, ob sie einfach verschrottet werden, aber es gibt acht oder neun brandneue Songs, die fertig sind." Nach Fertigstellung der Songs wurde bei Mark Hoppus Krebs diagnostiziert. Durch die Pause und den überstandenen Kampf gegen den Krebs versöhnten sich Hoppus und Travis Barker mit Gründungsmitglied Tom Delonge. Skiba sprach über die Reunion: "Ich bin wirklich froh, als Fan der Band, dass sie wieder eine Familie sind". Er erklärte weiter: "Ich fühle mich geehrt, dass man mich gebeten hat, für Tom einzuspringen oder der Band beizutreten oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Ich bin stolz auf die Arbeit, die ich mit ihnen gemacht habe. Wir hatten eine tolle Zeit... Es gibt kein böses Blut, es gibt kein Drama, es gibt gar nichts. Es ist einfach das nächste Kapitel im Leben der Band." Während seiner Zeit in der Band wirkte Skiba auf den Alben "California" und "Nine" mit. Blink-182 werden im kommenden Jahr in der neuen Besetzung auch ein neues Album veröffentlichen. Die fertigen Songs mit Skiba werden dort wohl keine Verwendung finden, möglichweise aber zu einem späteren Zeitpunkt in anderer Form. "Es sind gute Songs. Ich werde sie geheim halten. Ich werde sie für immer sicher aufbewahren", so Skiba.

+++ Run The Jewels haben ein Remix-Album bestätigt. Diese überarbeitete Version ihres aktuellen Albums "RTJ4" enthält Interpretationen, die ausschließlich von Latin-Künstler:innen stammen. Rapper EL-P äußerte sich zu der Zusammenarbeit mit den Gästen: "Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, dass wir die Gelegenheit hatten, mit den großartigen Musiker:innen zusammenzuarbeiten, die dieses Album ermöglicht haben. Wir haben uns vorgenommen, ein Remix-Album zu machen aber 'RTJ CU4TRO' ist mehr als das. Es ist eine Neuinterpretation von 'RTJ4' durch die Linse der Zusammenarbeit, und eine Verschmelzung zahlreicher musikalischer Kulturen und Einflüsse." Das Album kann auf der Webseite des bandinternen Labels vorbestellt werden. Mit "Caminando en la Nieve" präsentierten Run The Jewels bereits einen ersten Vorgeschmack. Zu der Veröffentlichung teilte Rapper Killer Mike außerdem mit, dass das Rap-Duo mittlerweile am nächsten Studioalbum arbeitet.

Video: Run The Jewels - "Caminando en la Nieve"

Cover & Tracklist: Run The Jewels - "Album"

01. "Yankee y el Valiente" (Trooko's Version)

02. "Ooh La La" (Mexican Institute of Sound Version)

03. "Fuera de Vista" (Trooko's Version)

04. "Santa Calamifuck" (Eva, Chucho, Yulian & Nick Hook's Version) 05. "Goonies Contra E.T. " (Danny Braco & Nick Hook's Version)

06. "Caminando en la Nieve" (Orestes Gomez & Nick Hook's Version)

07. "Ju$t" (Toy Selectah Version)

08. "Nunca Mirar Hacia Atrás" (Bomba Estéreo's Version)

09. "El Suelo Debajo" (Son Rompe Pera's Version)

10. "Tirando el Detonador" (Mas Aya & Nick Hook's Version)

11. "Unas Palabras para el Pelotón de Fusilamiento (Radiación)' (Adrian Terrazas-Gonzalez & El Producto's Version)

+++ Elder haben eine neue Single veröffentlicht. "Endless Return" heißt der Song der US-Stoner-Prog-Band und stellt die erste Auskopplung aus ihrem neuen Album dar: Das trägt den Titel "Innate Passage" und erscheint am 22. November via Stickman/Soulfood. Es wurde bereits letzten Monat angekündigt. Sänger und Gitarrist Nick DiSalvo berichtet über das sechste Elder-Album, dass es sich mit der surrealen Welt, in der wir leben, aus einer fantastischen Sicht beschäftigt. Im letzten Jahr hatten Elder gemeinsame Sache mit den Retro-Heavy-Rockern von Kadavar gemacht und das Album "A Story Of Darkness & Light" unter dem Namen Eldovar veröffentlicht. Momentan sind Elder gemeinsam mit Pallbearer auf Tour, ihr könnt sie auch noch bei zwei Shows in Deutschland Ende des Monats sehen.

Stream: Elder - "Endless Return"

Instagram-Post: Elder veröffentlichen "Endless Return"

Live: Elder + Pallbearer

29.10. Hamburg - Logo

31.10. Dortmund - Junkyard

+++ Die Arctic Monkeys haben einen Konzertfilm veröffentlicht. Ausschnitte aus der 45-minütigen Aufzeichnung wurden bereits vergangene Woche im Video zu "I Ain't Quite Where I Think I Am" gezeigt, nun dürfen sich Fans über einen längeren Ausschnitt aus der Konzertaufzeichnung freuen. Neben Klassikern wie "From The Ritz To The Rubble" auch die Singles "There'd Better Be A Mirrorball" und "Body Paint". Die Videoaufnahmen wurden während der ersten Show in den USA seit vier Jahren am 22. September im Kings Theatre in Brooklyn, New York gemacht. Vergangene Woche hatten die Indierocker ihr siebtes Studioalbum "The Car" veröffentlicht, dieses kann im Onlineshop der Band bestellt werden. Nächstes Frühjahr gehen die Arctic Monkeys auf große Europatournee - unter anderem auch mit zehn Stops in Deutschland.

Video: Arctic Monkeys im Kings Theatre

Setlist: Arctic Monkeys im Kings Theatre

01. "There'd Better Be A Mirrorball"

02. "Crying Lightning"

03. "Pretty Visitors"

04. "Tranquility Base Hotel + Casino"

05. "The Ultracheese"

06. "Do I Wanna Know?"

07. "Body Paint"

08. "Brianstorm"

09. "From The Ritz To The Rubble"

10. "Mr Schwartz"

11. "505"

Live: Arctic Monkeys

24.04. Linz - Tips Arena

25.04. München - Zenith

27.04. Hamburg - Sporthalle Hamburg

02.05. Berlin - Mercedes-Benz Arena

03.05. Oberhausen - Rudolf Weber-Arena

05.05. Amsterdam - Ziggo Dome

08.05. Frankfurt/Main - Festhalle Frankfurt

+++ L.S. Dunes haben die Single "Bombsquad" veröffentlicht. Nach den ersten beiden Singles "Permanent Rebellion" und "2022", geben die Post-Hardcore-Schwergewichte wenige Wochen vor Release ihres Debütalbums "Past Lives" einen weiteren Vorgeschmack. L.S. Dunes sind die Vereinigung von Frank Iero (My Chemical Romance), Travis Stever (Coheed And Cambria), Anthony Green (Circa Survive), sowie Tim Payne und Tucker Rule (beide Thursday). Das Hardcore-Quintett veröffentlicht mit dem Single-Release außerdem eine Aufnahme ihres neuen Songs aus den Dreamland Studios in Woodstock, New York. "Past Lives" erscheint am 11. November via Fantasy und kann unter anderem im Bandstore vorbestellt werden.

Stream: L.S. Dunes - "Bombsquad"

Video: L.S. Dunes - "Bombsquad" (Live at Dreamland)

+++ Show Me The Body spielen eine Releaseshow in Berlin. Zur Veröffentlichung ihres vierten Albums "Trouble The Water" wird die Post-Hardcore Band im Berliner Club Lido exklusiv ihre neuesten Songs präsentieren. Mit "Loose Talk" hatte die Band im Juli den ersten Vorgeschmack auf das neue Album veröffentlicht, welches nun am kommenden Freitag erscheint. Tickets gibt es direkt auf der Seite des Lido Berlin zu kaufen.

Instagram-Post: Show Me The Body kündigen Releaseshow in Berlin an

VISIONS empfiehlt:

Show Me The Body

28.10. Berlin - Lido

+++ The Baboon Show haben ihre erste Single aus dem kommenden Album "God Bless You All" ausgekoppelt. Der Hardrock-lastige Song "Made Up My Mind" handelt von der Reflektion und Manifestation der eigenen Gedanken. Die neue Platte der schwedischen Punks erscheint am 13. Januar über Kidnap und kann auf der Homepage vorbestellt werden. Ab März sind The Baboon Show im deutschsprachigen Raum wieder unterwegs.

Video: The Baboon Show - "Made Up My Mind"

VISIONS empfiehlt:

The Baboon Show

29.03. Zürich - Dynamo

30.03. Wien - Arena

18.04. Hamburg - Markthalle

19.04. Berlin - Astra Kulturhaus

20.04. Köln - Live Music Hall

21.04. Wiesbaden - Schlachthof

22.04. Leipzig - Felsenkeller

+++ Stillwell haben einen neuen Song veröffentlicht. Das Trio besteht aus Korn-Bassisten Reginald Arvizu, P.O.D-Schlagzeuger Wuv Bernardo und Gitarristen und Rapper Q-Unique. Es ist der zweite veröffentlichte Song in diesem Jahr. Das ebenfalls geteilte Musikvideo ist eine Hommage an die 1992 veröffentlichte Beastie Boys Single "So What'cha Want".

Video: Stillwell - "Rock The House"

+++ Pile Of Love haben eine neue Single veröffentlicht. "Over & Out" ist Teil der neuen EP "Flake On The Future", die am 11. November´erscheint. Ende 2021 war das Quintett aus dem Nichts aufgetaucht und hatte ihr Debütalbum "Pile Of Love" veröffentlicht. Die Band besteht aus dem Zusammenschluss von Nick Cogan und Chris Villeneuve (beide Drug Church), Kevin Geyer (The Story So Far), Ryan Graham (State Champs) und Morgan Foster (Mobins Child). Entgegen der Post-Hardcore Hintergründe der einzelnen Mitglieder, spielen sie allerdings luftigen 90s-Power-Pop und Emorock.

Video: Pile Of Love - "Over & Out"

Cover & Tracklist: Pile Of Love - "Flake On The Future"

01. "Divisibly Upset"

02. "Flake On The Future"

03. "Over & Out"

04. "Game Of Pricks" (Guided-By-Voices-Cover)

+++ Rosy Finch haben neuen Song geteilt. Die Single "Purgatorio" stammt von der kommenden EP "Seconda Morta". Die EP erscheint am 4. November bei Lay Bare. Der Sound des neuen Songs besteht aus einer Mischung aus Sludge- und Stoner-Grooves. In dem zugehörigen Musikvideo setzt die spanische Band wie üblich auf auf Horrorelemente, um die Musik visuell zu unterstützen. Sängerin und Gitarristin Mireia Porto hat den thematischen Hintergrund des Songs zusammengefasst: "'Purgatorio' ist der zweite Teil von Dantes 'Göttliche Komödie'. Es geht um Dantes Reise durch den Fegefeuerberg und beschreibt den Aufstieg zu den sieben Terrassen, die alle die sieben Todsünden darstellen." Das Musikvideo drehte Marcos Bañó. Die EP ist digital, auf CD und als limitierte Vinyl über die Bandwebseite erhältlich.

Video: Rosy Finch - "Purgatorio"

Cover & Tracklist: Rosy Finch - "Seconda Morte" (EP)

1. "Selva Oscura"

2. "Inferno"

3. "Purgatorio"

4. "Paradiso"