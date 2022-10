Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Neue Folge mit Kevin Kuhn (Die Nerven)

Foto: Jan Schwarzkamp

Der wichtigste Instrumentalist in einer Band ist der Schlagzeuger. Da sind sich Jan Schwarzkamp und Kevin Kuhn einig. Darüber hinaus entspinnt sich in der heutigen Episode von "Der Soundtrack meines Lebens" ein nerdiges Gespräch über Kuhns Mode-Höhepunkt im Kindergarten, Zeitreisen und natürlich Musik.

Kevin Kuhn ist Multiinstrumentalist und hat in den vergangenen zehn, zwölf Jahren nahezu ununterbrochen an Platten mitgearbeitet. Manchmal als Gast, häufig als Mitglied einer Band.

Seine populärste Band sind wahrscheinlich Die Nerven, die seit 2012 fünf viel beachtete und viel gerühmte Alben an der Schnittstelle zwischen Post-Punk und Noiserock veröffentlicht hat. Anfang Oktober ist das nach der Band benannte neue Album von Die Nerven erschienen.

In der Podcast-Folge, die aufgrund der laufenden Tour zum neuen Album (unser Album des Monats Oktober) als Bonusfolge erscheint, spricht Kuhn über seine intensive, musikalische Sozialisierung: Vom Kiss-Schrein im Kinderzimmer bis Judas Priest und Twisted Sister, die mit ihren eingängigen Mitsing-Melodien die Kinderlieder ersetzen, ist das "Abnerden über Bands" schon seit er sich erinnern kann Bestandteil des Familienlebens.

Mit vier Jahren gibt er Paul Stanley beim Kindergarten-Fasching, inklusive in Alufolie gewickelter Fake-Gitarre, und erklärt diese Zeit rückblickend auch modisch zu seiner besten.

Wie es mit seiner Einstellung im Gitarrenunterricht so lief, lieber wie Kiss "Raketen aus seiner Gitarre schießen" zu wollen statt "Noten vom Blatt spielen", und was ihn an Scott Travis' Schlagzeugspiel auf dem Judas-Priest-Album "Painkiller" stört, hört ihr in der aktuellen Folge.

Diese und alle vorherigen Folgen gibt es hier zum Nachhören.

Podcast: "Der Soundtrack meines Lebens - Folge 37: Kevin Kuhn

Die Nerven sind aktuell noch auf Tour. Tickets könnte ihr noch bei Krasser Stoff erwerben.

VISIONS empfiehlt:

Die Nerven

19.10. Rostock - Mau Club

20.10. Magdeburg - Moritzhof

21.10. Berlin - Huxleys Neue Welt

23.10. Dresden - Groovestation

26.10. Bremen - Tower

27.10. Hannover - Bei Chez Heinz

28.10. Flensburg - Volksbad

02.11. Augsburg - Kantine

03.11. Erlangen - E-Werk

04.11. Chemnitz - Atomino

05.11. Leipzig - Conne Island

09.11. Marburg - KFZ

10.11. Mannheim - Jugendkulturzentrum Forum

11.11. Basel - Kaserne

12.11. Zürich - Bogen F

13.11. Freiburg - Waldsee

14.11. Wiesbaden - Schlachthof

15.11. Stuttgart - LKA Longhorn

16.11. Ulm - Roxy

17.11. München - Backstage

22.11. Regensburg - Alte Mälzerei

23.11. Wien - Grelle Forelle

24.11. Salzburg - Arge Kultur

26.11. Koblenz - Circus Maximus

29.11. Hamburg - Uebel & Gefährlich

30.11. Münster - Gleis 22