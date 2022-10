Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Faetooth, Dirk. und The Capiluns.

Faetooth

Heimatstadt: Los Angeles, Kalifornien

Genre: Doom, Metal

Für Fans von: Blackwater Holylight, Subrosa, Windhand

Das Doom-Genre ist nicht arm an Frauen - zumindest nicht hinter dem Mikrofon. Dass aber alle Positionen in der Band von Frauen bekleidet werden, das gibt es nicht so häufig. Mit Ashla Chavez-Razzano (Gesang/Gitarre), Ari May (Gesang/Gitarre), Jenna Garcia (Gesang/Bass) und Schlagzeugerin Rah Kanan haben sich jedoch vier junge Frauen aus Los Angeles gefunden, die dem Doom eine satte Death-Metal-Schlagseite mitgeben. Im Dezember 2019 debütieren Faetooth mit der Demo-EP "...An Invocation", am 28. Oktober erscheint mit "Remnants Of The Vessel" dann das erste Album. Auf dem klingen sie schon wesentlich aufgeräumter und atmosphärischer.

Instagram | Bandcamp | Facebook

Stream: Faetooth - "La Sorcière"

La Sorcière by Faetooth

Stream: Faetooth - "Echolalia"

Echolalia by Faetooth

EP-Stream: Faetooth - "...An Invocation"

... An Invocation by Faetooth

Dirk.

Heimatstadt: Ghent, Belgien

Genre: Indierock

Für Fans von: Spielbergs, Sons, Fontaines D.C.

Leicht zu googeln ist ihr Bandname nicht. Dafür steht ein Punkt hinter Dirk. - was ein wenig hilfreich ist. Dirk. sind noch jung - aber keine echten Newcomer mehr. Zumindest nicht in ihrer Heimat Belgien, wo sie seit einiger Zeit ein Abo in den Indie-Charts haben. Immerhin haben die vier im November 2020 ihr Debütalbum "Cracks In Common Life" veröffentlicht, im vergangenen Mai mit "Album" nachgelegt und mit der Vorab-Single "Idiot Paradise" bereits ein Album für den 3. März 2023 in Aussicht gestellt. Erwarten darf man im Indierock der Band das komplette Spektrum: laute, krachige Gitarren, eingängige Melodien und auch mal leisetretende Momente mit Slacker-Attitüde.

Bandcamp| Instagram | Facebook

Video-Stream: Dirk. - "Idiot Paradise"

Video-Stream: Dirk. - "Waste"

Stream: Dirk. - "Album"

album by DIRK.

Album-Stream: Dirk. - "Cracks In Common Sense"

Cracks in Common Sense by DIRK.

Stream: Dirk. - "Stay Indoors"

Stay Indoors by DIRK.

The Capiluns

Heimatstadt: Jülich

Genre: Alternative Rock

Für Fans von: frühe Royal Blood, At The Drive-In

Die sich hinter einem Fantasienamen versteckenden The Capiluns - Gitarrist und Sänger Paul Kulig, Bassist Ole Schlüter und Schlagzeuger Jonas Pauli - haben sich Ende 2020 gegründet, nachdem ihre zwei Vorgängerbands in die Brüche gingen. Mittlerweile haben sie ihre ersten vier Songs auf der Debüt-EP "Times Will Change" versammelt, die am 30. September veröffentlicht wurde. In ihrem Alternative-Rock gibt es Nuancen von Post-Hardcore und 80er Post-Punk.

Instagram | Facebook

EP-Stream: The Capiluns - "Times Will Change"